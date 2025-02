Un filo per tante storie è una Giocomerenda al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Nell’ambito della rassegna “Domeniche ai Musei”, il nuovo appuntamento per famiglie al Museo del Tessile e della Tradizione industriale di Busto Arsizio è con la Giocomerenda “Un filo per tante storie”, il 23 febbraio alle ore 15.30.

Cosa può succedere a un filo? Di tutto!

I partecipanti seguiranno (letteralmente) il filo di una bellissima poesia e si lasceranno trasportare dalla fantasia per poi interpretate il proprio passo preferito e ottenere una coloratissima rappresentazione della storia.

L’attività è dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni.

Al termine dell’attività, a tutti i partecipanti verrà offerta una gustosa merenda BIO.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili a QUESTO LINK.

Non è richiesta la prenotazione per gli adulti accompagnatori.

Per ulteriori informazioni contattare la Didattica Museale e Territoriale della Città di Busto Arsizio allo 0331 390 242 oppure didattica@comune.bustoarsizio.va.it.