Giacomo Ratto, il portiere giramondo, è diventato allenatore. Ed è volato in Lettonia

Lo avevamo lasciato in campo, alle Maldive, in una delle sue mille esperienze da portiere giramondo. Giacomo Ratto, 39 anni nato nel rione varesino di Calcinate del Pesce ha appeso guanti e scarpini al chiodo, ma non ha smesso di viaggiare.

Dopo le esperienze tra Svizzera, Malta, Mongolia, Isole Fiji, Nicaragua, Islanda, Panama, Grecia, Zimbabwe e Maldive, Giacomo Ratto ha infatti conseguito il patentino Uefa B che gli consente di allenare squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e squadre giovanili di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Ed è volato a Riga, in Lituania, per allenare i ragazzi dell’Fk Metta.

«Avevo iniziato a mandare il curriculum in Europa, soprattutto Nord Europa: alcuni cercavano allenatore per alcune squadre del settore giovanile, in Norvegia, Svezia. Il mio orizzonte era quello della prossima stagione, perché stavo allenando l’under 16 al Bosto, dopo aver iniziato quest’anno calcistico come allenatore in seconda a Voghera in Serie D – racconta Giacomo -. A Bosto con l’Under 16 stavamo facendo un percorso importante, eravamo secondi a un punto a fine girone d’andata, ma soprattutto giocavamo veramente bene a calcio, avevo davvero un bel gruppo e stavano facendo molto molto molto bene».

«Poi mi è arrivata una chiamata qui al Metta, società di Riga, in Lettonia. Ho mandato il curriculum a dicembre su suggerimento di un amico che aveva avuto contatti con loro e mi hanno contattato, abbiamo fatto un colloquio e mi hanno chiesto ovviamente un piano di allenamento settimanale e mensile su due principi di gioco; io gliel’ho sviluppato, gliel’ho mandato, abbiamo parlato e si sono detti interessati, mi hanno fatto una proposta, ci siamo accordati e ho accettato e quindi il 10 gennaio sono venuto qui», continua il suo racconto l’ex portiere giramondo, oggi allenatore giramondo.

«Il mio incarico è quello di Head Coach dell’Under 14 Elite e di assistente nell’Under 15 Elite. Proprio oggi hanno convocato tre dei miei ragazzi in nazionale di categoria. Stiamo svolgendo il preseason, abbiamo fatto due amichevoli contro l’RFS Riga e l’FC Riga e sono andate molto bene dal punto di vista del gioco – racconta Ratto -. Qui mi trovo molto bene, Riga è una bella città a livello architettonico, da turista puro scopro qualcosa di nuovo ogni giorno».

«Col club, con i ragazzi e con i colleghi mi trovo benissimo: c’è uno staff internazionale, ci sono sia allenatori lettoni, ma anche tanti allenatori stranieri. L’allenatore dell’under 15 è inglese, quello dell’under 17 spagnolo, il preparatore dei portieri è spagnolo, l’allenatrice dell’under 12 portoghese e anche quelli della squadra femminile sono due portoghesi. Sono qui da poco, ma per ora l’esperienza è super positiva. È il primo step della mia carriera da allenatore all’estero, è stato tutto molto veloce perché da gennaio a luglio ho preso i due patentini iniziali UEFA C e poi la licenza D che mi hanno permesso di ottenere il patentino UEFA B. Quello che voglio fare è allenare, mi piace molto e spero che mi dia soddisfazioni. Vediamo un po’ come si svilupperà questa nuova esperienza di vita che mi dà la possibilità di confrontarmi con varie realtà in tutto il Baltico: giocheremo a breve la coppa che si gioca in Lituania, poi giocheremo le qualificazioni per la Gothia Cup, un torneo molto importante che si svolge in Svezia. Ad agosto andremo sempre in Svezia a Solna a giocare un altro torneo e il campionato dovrebbe iniziare a marzo. E poi ci saranno altri tornei di internazionali che giocheremo. Il club, l’FK Metta, è un club professionistico che che porta tanti giocatori all’estero, qui è cresciuto Krollis che oggi è alla Triestina in prestito dallo Spezia e ci sono altri giocatori pronti ad andare in prova in realtà di prim’ordine sia in Italia che in altri Stati in Europa».

