Grazie al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Circolo di Varese

Gentile redazione Varesenews.

con la presente vorrei esprimere e ringraziare di vero cuore il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di circolo di Varese. lunedì scorso sono stato sottoposto ad un delicato intervento di rimozione tumore sopra la tempia destra, L’equipe medica guidata dal Dott Tabano ha eseguito in maniera esemplare l’intervento consentendomi in pochissimi giorni il ritorno a casa. Vorrei esprimere tutta la mia riconoscenza e gratitudine ai medici paramedici e personale infermieristico

del reparto di neurochirurgia sala operatoria e rianimazione per non avermi abbandonato mai un momento ma sempre disponibili e professionali ai massimi livelli. persone che vanno al di la del loro dovere professionale come ho detto al medico responsabile della rianimazione senza nascondere la mia emozione per quanto ricevuto umanamente

vi pregherei di far pervenire queste mie poche righe al personale di reparto,

a tutti voi auguro di proseguire con i successi che meritate in pieno in questa difficilissima opera.

grazie ancora.

Cordialmente

Fabio, Gallarate