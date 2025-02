I Legnanesi a Gallarate con “Ricordati il bonsai”

I Legnanesi: settantacinque anni di attività rinnovandosi ogni anno, ma restando sempre fedeli alla loro storia e all’amato cortile. Tornano al teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate con il consueto “poker” di date (giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 marzo alle h. 21.00, domenica 9 marzo alle ore 17.00) nel nuovo spettacolo “Ricordati il bonsai”.

Anche quest’anno è il più gettonato appuntamento comico del Nord Italia per la Compagnia dei Legnanesi, vera “rockstar” del dialetto lombardo. Fra battute comiche, satira, musica e belle canzoni, il testo di Mitia Del Brocco trasmette tutta la bellezza della tradizione lombarda e la arricchisce con inaspettati tocchi esotici. E di qualche gag in dialetto che viene subito tradotta in italiano (per chi non è lombardo).

Uno spettacolo, con la regia di Antonio Provasio, che conquista per la veste rinnovata e divertente anche per i giovani, se vorranno scoprire la storia e la comicità del teatro popolare italiano. Spicca inoltre l’incantevole perfezione di corpo di ballo dei “boys” di Mabilia, fra luci e scenografie imponenti (con l’irrinunciabile scala per Mabilia, nei suoi scintillanti e frequenti cambi d’abito), quasi da far invidia a un set hollywoodiano.

Lo spettacolo sta per iniziare, tutti in silenzio: ma non appena spuntano i “fantastici tre” (Teresa, Giovanni, Mabilia), la sala si infiamma di entusiasmo fra i loro primi saluti, gli spiritosi doppi sensi, le battute da tenersi la pancia dal ridere della Teresa al suo Giovanni. Una anticipazione? Carmela, l’amica meridionale della Teresa, vuole trasferirsi in Giappone per accudire un signore molto anziano, solo e tanto ricco. Prendendosene cura potrebbe averne benefici economici, magari un’eredità per le cure prestate, ovviamente da condividere con gli amici del cortile. E vorrebbe la famiglia Colombo la seguisse in Giappone! Mabilia già immagina di diventare la nuova stella del Sol Levante, a Teresa piace l’idea, a suo marito Giovanni ancora di più… forse, per via di incontrare finalmente di persona la giapponese con cui chatta, di cui la moglie Teresa è all’oscuro. A guidarli un singolare “istruttore” esperto della civiltà giapponese, per un percorso di formazione sulla vita e la cultura in Oriente. Che succederà? Ci fermiamo qui.

A fine spettacolo, a sipario chiuso, Teresa e Giovanni e la figlia Mabilia lasciano sempre un piccolo insegnamento da ricordare. Ci si può adattare e convivere con altre civiltà, tutti dovrebbero imparare a farlo! Chi si trasferirà altrove, fra noi italiani, non dovrà però dimenticare mai le proprie radici! Infatti, restando simpaticamente “in tema”: il bonsai per i giapponesi è un simbolo vivente dell’anima, a Teresa invece ricorda con nostalgia la fioritura delle sue piante nel cortile. I Legnanesi, per tradizione, terminano sempre ogni spettacolo con spunti morali e importanti valori da conservare. Il sipario si riapre, scendono tutti ad uno ad uno dalla scala per un affettuoso saluto al pubblico, fra gli scroscianti applausi del pubblico per tutta la Compagnia.

In biglietteria teatro il giovedì e venerdì h. 17/19, sabato h. 10/12- biglietti da 32€ in su.

Biglietti on line: su TicketOne.it con costo prevendita per scelta immediata posti e su www.melarido.store (posti assegnati al ricevimento dell’ordine e pagamento fra i migliori invenduti, senza costi extra) ritirabili stampati prima dello spettacolo.

Prenotazioni e pagamento da casa: biglietteria@teatrocondominio.it

Info teatro: 349 8453969