Il saronnese Luigi Porro nuovo presidente della pallavolo provinciale

Cambio al vertice della pallavolo provinciale. Domenica 9 febbraio, nell’assemblea tenutasi a Villa Cagnola di Gazzada Schianno, Luigi Porro è stato eletto nuovo presidente della FIPAV di Varese diventando così il successore di Alberto Bonomi, per molti anni a capo del movimento del volley locale.

Porro ha 52 anni e vanta un curriculum importante “sotto rete”: dopo tanti anni da giocatore ha ricoperto il ruolo di presidente della Pallavolo Saronno – la squadra della sua città – e con gli “amaretti” ha raggiunto risultati importanti, su tutti la Coppa Italia di Serie B vinta nel 2012. Il dirigente saronnese era già nei quadri della FIPAV provinciale di cui è stato consigliere per 12 anni.

Gli obiettivi del nuovo corso sono quelli della promozione e sviluppo del settore giovanile, anche per quanto riguarda il Mini Volley; inoltre punterà sulla formazione e l’aggiornamento costante degli allenatori e sul reclutamento e la formazione dei nuovi arbitri. In provincia di Varese la pallavolo sta vivendo già un momento di crescita sia in ambito maschile sia femminile.

Oltre al nuovo presidente, è stato ridisegnato l’intero consiglio direttivo di FIPAV Varese: gli eletti sono Giuliana Mutterle, Daniela Carturan, Franco Daverio, Filippo Giorgetti, Raffaella Pozzi e Silvia Buzzi.