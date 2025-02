Incidente a Gallarate, una donna e il suo cane investiti in corso Leonardo Da Vinci

Incidente stradale a Gallarate, a metà mattina di oggi, giovedì 13 febbraio: una donna e il suo cane sono stati investiti in Corso Leonardo Da Vinci. Entrambi sono finiti in pronto soccorso.

È successo poco prima delle 10.30 all’altezza dell’incrocio con via Pietro da Gallarate, la “tangenzialina” che attraversa la periferia Sud della città.

La donna, 58 anni, è rimasta ferita in modo non grave. Al momento dell’impatto aveva al guinzaglio due cani, uno dei quali è rimasto ferito.

La 58enne è stata soccorsa da un’ambulanza della Varesina Emrgenza e portata al Sant’Antonio Abate, mentre il cane – ferito a una zampa – è stato portato alla clinica veterinaria dei Ronchi (che a dispetto del nome si trova da qualche mese non più ai Ronchi, ma in via Agnelli, poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente).



Sul posto, per i necessari rilievi, c’era anche la Polizia Locale gallaratese.