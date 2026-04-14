Varese News

Gallarate/Malpensa

Un Pinocchio speciale in scena allo Spazio 23 a Gallarate

Nel bicentenario dalla nascita di Carlo Collodi uno spettacolo che mette al centro i temi della diversità e dell'appartenenza, adatto a grandi e piccini, da 0 a 99 anni

Generico 13 Apr 2026

Festeggiando il bicentenario dalla nascita di Carlo Collodi, domenica 19 aprile Spazio23Gallarate propone un Pinocchio originale, nei suoi spazi di via Riva 10.

Sarò uno spettacolo che mette al centro i temi della diversità e dell’appartenenza, adatto a grandi e piccini, da 0 a 99 anni.

Dura 60 minuti e a seguire ci sarà un momento di condivisione e di merenda per tutti, assieme agli attori del gruppo “I viandanti”, progetto di Amedi, Associazione Movemento Evolutivo Dinamico Italia Aps

Appuntamento domenica alle 16, in via Riva 10 (impostare Spazio 23 sul navigatore per trovare il punto esatto).

Il costo di partecipazione per gli adulti è di 12€, per bambini e ragazzi fino a 15 anni compresi, 6€.

Prenotazione consigliata: Giulia 379 213 6515 ; Ilaria 347 4912362

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.