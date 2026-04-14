Un Pinocchio speciale in scena allo Spazio 23 a Gallarate

Festeggiando il bicentenario dalla nascita di Carlo Collodi, domenica 19 aprile Spazio23Gallarate propone un Pinocchio originale, nei suoi spazi di via Riva 10.

Sarò uno spettacolo che mette al centro i temi della diversità e dell’appartenenza, adatto a grandi e piccini, da 0 a 99 anni.

Dura 60 minuti e a seguire ci sarà un momento di condivisione e di merenda per tutti, assieme agli attori del gruppo “I viandanti”, progetto di Amedi, Associazione Movemento Evolutivo Dinamico Italia Aps

Appuntamento domenica alle 16, in via Riva 10 (impostare Spazio 23 sul navigatore per trovare il punto esatto).

Il costo di partecipazione per gli adulti è di 12€, per bambini e ragazzi fino a 15 anni compresi, 6€.

Prenotazione consigliata: Giulia 379 213 6515 ; Ilaria 347 4912362