Ita Airways vola lontano da Malpensa anche con il cargo

Ita Airways non avrà un futuro a Malpensa neanche nel settore cargo. Le attività di trasporto merci della compagnia, ora sotto la guida di Lufthansa, saranno gestite per via aerea o tramite trasporto su strada da Fiumicino, oppure direttamente dalla Germania.

Malpensa fuori dai piani

A confermare questa scelta è stato Carsten Spohr, CEO del Lufthansa Group. Durante una conferenza stampa a Roma, Spohr ha escluso categoricamente l’utilizzo di Malpensa per le operazioni cargo. La notizia è stata riportata da Italiavola. Ita Airways Cargo sarà completamente integrata nel network Lufthansa Cargo, e la gestione delle merci avverrà in base alla disponibilità di spazio nelle stive degli aerei di linea di Ita. Il trasporto merci aereo sarà garantito da e per Roma, mentre il Nord Italia verrà servito attraverso Monaco, grazie al servizio RFS (Road Feeder Service).

Airways ormai da tempo non opera più su Malpensa, ma solo su Linate. I piani industriali che erano circolati, a proposito dell’accordo con Lufthansa, prevedevano investimenti sul traffico merci, considerando che Malpensa gestisce il 62% del traffico cargo italiano, mentre Fiumicino ne movimenta solo una piccola parte.

Un cambio di strategia

Se nel trasporto passeggeri Malpensa si è ormai adattata all’assenza dell’ex compagnia di bandiera, per quanto riguarda il cargo si sperava in una riorganizzazione di Ita in grado di consolidare il ruolo strategico di Cargo City nei cieli italiani. Questo obiettivo era stato dichiarato dai vertici della compagnia già nel 2021 e ribadito in più occasioni, anche dall’ex ministro Massimo Garavaglia. Persino la premier Giorgia Meloni, nel gennaio 2023, aveva affermato: “Abbiamo un piano per rafforzare il cargo a Malpensa”. Tuttavia, ancora una volta, la strategia adottata non sembra includere Ita Airways nel futuro dello scalo varesino.