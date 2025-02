Le minoranze sull’ipotesi di un centro per i richiedenti asilo a Fornasette: “Perché il consiglio non è stato informato?”

«Apprendiamo dalla stampa che sarebbero in corso dei lavori di ristrutturazione della ex caserma dei carabinieri in località Fornasette per realizzare un centro di accoglienza di migranti richiedenti asilo e che tali lavori terminerebbero a fine marzo – si legge nel documento -. Abbiamo appreso, sempre dalla stampa, come le forze politiche della vicina Svizzera abbiano manifestato la loro preoccupazione nella prospettiva di avere queste persone sul valico di frontiera. Sempre attraverso la stampa svizzera abbiamo letto le sue dichiarazioni: “se 20 persone mettono in crisi un territorio, molto probabilmente il problema è del territorio”. Ciò premesso, oltre a rimanere perplessi di fronte a queste sue affermazioni, con la presente interrogazione le domandiamo per quale motivo Lei e la Giunta non abbiate mai informato il Consiglio Comunale, o, quantomeno, la Conferenza dei Capigruppo di questa iniziativa, considerata la naturale preoccupazione che un centro accoglienza per richiedenti asilo possa recare nella popolazione, soprattutto in un’area in cui vi sono case isolate e comunque non distante dalle scuole superiori di Luino frequentate da ragazzi e ragazze molto giovani. Tra l’altro lungo una strada buia e pericolosa anche per gli stessi migranti, che rischierebbero di essere costantemente investiti durante i loro spostamenti a piedi. Le chiediamo altresì se sia Sua intenzione convocare con urgenza il Consiglio Comunale per esaminare e percorrere soluzioni alternative d’intesa con la Prefettura di Varese».