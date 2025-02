“Luino non è Gotham City: reati in calo del 18%”

Le polemiche sull’ipotesi di destinare l’ex caserma dei Carabinieri di Fornasette di Luino all’accoglienza dei richiedenti asilo non accennano a placarsi. Dopo l’incontro di venerdì 21 febbraio in Prefettura, la maggioranza luinese, con il sindaco Enrico Bianchi e la capogruppo Erika Papa, ha diffuso un comunicato stampa per ribadire e chiarire la propria posizione sulla vicenda.

«Siamo molto soddisfatti dell’incontro con l’Illustrissimo Prefetto di Varese, il Questore, i Comandanti Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il Dirigente della Polizia di Frontiera di Luino e i vari esponenti politici del Territorio. Molto soddisfatti in quanto è stato confermato e sottolineato quello che già abbiamo avuto modo di comunicare nei giorni scorsi in merito al tema dell’accoglienza degli asilanti presso la ex caserma dei Carabinieri di Fornasette. Il prefetto ha confermato che la decisione di destinarne l’uso a tale scopo è stata della prefettura, per esclusiva competenza e che, per cortesia, ne ha informato il Sindaco».

Sulla destinazione della struttura, la maggioranza chiarisce che «nulla è ancora certo, la questione è in divenire. Qualora si andasse verso questa direzione, è stato garantito che i richiedenti asilo non potranno essere più di 16 (numeri imposti da ATS per le dimensioni della struttura e dei servizi). Inoltre gli ospiti, essendo “richiedenti asilo”, non avranno alcun interesse a oltrepassare la frontiera e tanto meno a delinquere, in quanto perderebbero ogni diritto acquisito su territorio italiano».

Un altro punto fondamentale affrontato durante l’incontro è stato quello della sicurezza. «Il Questore di Varese ha dichiarato che Luino non è Gotham City e che, anzi, nell’ultimo anno gli eventi delittuosi sono scesi del 18%, dato addirittura in controtendenza rispetto a una media provinciale in crescita. Tale dato – continuano dalla maggioranza – smentisce nettamente le parole di chi, superficialmente e incoscientemente, vuol far passare Luino come un luogo insicuro e pericoloso. Non possiamo che essere fieri di quanto descritto perché va a riconoscere e premiare le buone politiche sociali della nostra amministrazione e la cura e l’attenzione verso il territorio e verso i nostri concittadini»

Sul fronte dell’integrazione, invece «il signor Prefetto ha richiesto la massima collaborazione per l’attivazione di progetti volti all’occupazione e all’integrazione di queste persone e ha dichiarato che non sussiste alcuna fondatezza sui rischi che tali presenze possano portare alla comunità.

Infine, la maggioranza ha voluto chiarire definitivamente la questione relativa alla possibile assegnazione dell’ex caserma ai Carabinieri “Cacciatori delle Alpi”, un’ipotesi avanzata dalle opposizioni: «Il Comandante Provinciale dei Carabinieri ha spiegato che è una strada assolutamente impercorribile».

«A questo punto – concludono dalla maggioranza – non ci rimane che ricordare alle minoranze che farebbero bene a concentrarsi sulle azioni e sulle buone politiche che questa amministrazione sta portando avanti e, magari, fornire qualche contributo. Se la loro strategia per arrivare alle prossime elezioni è quella di presentare una realtà luinese diversa da quella che è, sono stati smentiti e sbugiardati dalle autorità competenti e dai numeri. Se fossimo nei panni della minoranza chiuderemmo qui la questione ex caserma e asilanti e ci concentreremmo sui progetti che sono raccolti nel Bilancio e nel DUP. Chissà mai che venga, una volta tanto, qualche emendamento che dimostri cosa farebbero del bilancio comunale e cosa potranno e vorranno fare nel momento in cui dovessero essere chiamati ad amministrare».