Colombo (FDI): “Serve un tavolo provinciale sulla ex caserma di Fornasette”

La vicenda dell’ex caserma di Fornasette arriva ufficialmente in Provincia. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, attraverso il capogruppo Marco Colombo, ha depositato un’interrogazione per portare il tema all’attenzione dell’ente provinciale, sottolineando l’urgenza di un confronto istituzionale più ampio.

«L’interesse della vicenda, emersa dalla stampa, è chiaramente di carattere extra comunale e riguarda in toto l’ente Provincia. L’ex Caserma sorge a ridosso di una strada provinciale, a pochissima distanza da degli istituti scolastici provinciali e in prossimità di un confine Nazionale – spiega Colombo -. Le ripercussioni riguardano quindi non solo il sedime comunale di Luino, ma anche tutto il territorio ed i Frontalieri che transitano da quella zona perché dalla Svizzera sono emerse severe perplessità ed anche manifeste ripercussioni su questa vicenda che potrebbero portare, ad esempio, alla chiusura notturna del valico».

La richiesta di un tavolo provinciale

«Crediamo che la Provincia di Varese debba farsi subito parte attiva per creare un tavolo e delineare una strategia comune per mettere in evidenza le criticità e per trovare eventuali soluzioni alternative che sarebbero potute emergere se questa vicenda fosse stata condivisa per tempo» conclude Colombo.