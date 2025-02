Marzo al Teatro di Varese: da Rocco Siffredi a Massimo Ranieri

Prosegue con grande successo la stagione 2024/2025 del Teatro di Varese, che continua ad offrire un ricco cartellone di spettacoli per il pubblico.

Dopo l’appuntamento con “Grisù – Il Musical”, il 20 febbraio sarà la volta di Elio con lo spettacolo “Quando un musicista ride”.

Il 21 febbraio andrà in scena “Van Gogh Café – Opera Musical”, seguito il 22 febbraio dalla serata con il filosofo Umberto Galimberti, che presenterà “Quando la vita era regolata dal cuore”. Il 23 febbraio sarà la volta del musical “Cenerentola” della Compagnia della Rancia, mentre il 28 febbraio il palcoscenico accoglierà i PanPers con il loro spettacolo “Body Scemi”, già sold out.

Marzo si aprirà con Paolo Cevoli, che il primo del mese porterà in scena “Figli di Troia”. Il 2 marzo il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Rocco” di Rocco Siffredi. L’8 marzo sarà dedicato al musical “Aladin” di Stefano D’Orazio, con le musiche dei Pooh. Il 9 marzo, Carlo Buccirosso porterà in scena “Il Vedovo Allegro”.

Il 13 marzo saliranno sul palco Marta & Gianluca con “Io e Gianlu”, seguiti il 14 marzo dal concerto di Fabio Concato “Altro di me”. Il 15 marzo sarà la volta di Peppe Iodice con “So’ Pep”, mentre il 18 marzo andrà in scena “Arlecchino?”, diretto da Marco Baliani e interpretato da Andrea Pennacchi e altri attori.

Il 22 marzo, Massimo Ranieri tornerà a Varese con il suo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”. Il 23 marzo sarà la volta dello spettacolo “Incanti”, mentre il 28 marzo Angelo Pisani porterà in scena “Habemus Papà”. La programmazione del mese si chiuderà il 29 marzo con il concerto del Banco del Mutuo Soccorso.

I biglietti sono acquistabili sul circuito Ticketone o presso la biglietteria del Teatro di Varese, situata in Piazza della Repubblica. La biglietteria è aperta dal martedì al sabato in orari specifici e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dell’evento. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del teatro www.teatrodivarese.com o contattare la biglietteria al numero +39 0332 482665.