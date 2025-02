Nel borgo di Castiglione Olona una serata tra arte, filosofia e musica

Domenica 16 febbraio l’ex Sala consiliare di piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico di Castiglione Olona, sarà il palcoscenico di un evento culturale che intreccia arte visiva, riflessione filosofica e musica sperimentale. L’appuntamento, che avrà inizio alle 17, offrirà un’esperienza immersiva che coinvolgerà il pubblico in un percorso tra immagine, pensiero e suono.

La serata – che fa parte del programma di Filosofarti 2025 – si aprirà con la video installazione La voce della natura, curata da Luciano Schenato e Stefano Bruno, un’opera che invita alla contemplazione e al dialogo con il mondo naturale attraverso il linguaggio visivo e sonoro.

A seguire, il professor Carlo Serra terrà una conferenza dal titolo Il salto. Forme della distanza nella metafisica della morte fra Mahler e Schopenhauer, in cui esplorerà il tema della distanza e della trascendenza, mettendo in relazione il pensiero filosofico di Schopenhauer con la musica di Gustav Mahler.

L’evento si concluderà alle 18.30 con il concerto di Ermanno Librasi (nella foto), clarinettista e sperimentatore elettronico, che presenterà la sua performance Farfalle su Foglie d’Ebano, curata da Hamlet Synthesized. Un’esibizione nata per unire sonorità acustiche e sperimentazione elettronica in un viaggio musicale avvolgente e suggestivo.

«Farfalle su Foglie d’Ebano va raccontato partendo dal titolo – spiega Ermanno Librasi – Leggerezza, paesaggi in natura, l’ebano con cui il clarinetto è costruito sono gli ingredienti che ho usato per creare una musica che va (ahimè) ascoltata con attenzione e che non si presta, per sua natura, a fare da sottofondo. Farfalle è quindi per me sia un punto d’arrivo in quanto vi convergono passioni, sonorità ed esperienze di una vita, che di partenza verso nuovi orizzonti musicali»