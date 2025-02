Openjobmetis, ufficiale l’arrivo di Mitrou-Long: «È pronto a combattere per Varese»

È arrivata nel pomeriggio di oggi – martedì 18 febbraio – la firma ufficiale che lega Elijah Mitrou-Long alla Pallacanestro Varese. La trattativa, di cui vi abbiamo parlato in QUESTO articolo, si è conclusa rapidamente e darà modo al 28enne play greco-canadese (il passaporto più importante è quello ellenico) di esordire nel basket italiano.

Di Mitrou-Long ha parlato, nel comunicato ufficiale, il general manager biancorosso Max Horowitz: «Elijah ha giocato in campionati di alto livello e avrà un impatto importante per noi fin da subito. Siamo convinti che, grazie alle sue capacità, riuscirà a darci una grossa mano in difesa conoscendo già lo stile di gioco di coach Kastritis. Vogliamo portare a Varese giocatori che vogliano e possano combattere per le undici partite che rimangono e crediamo che Elijah abbia queste caratteristiche».

Mitrou-Long – che è nato il 15 dicembre 1996 a Mississagua, nell’Ontario, ed è fratello dell’ex bresciano e milanese Naz – conosce bene d’altro canto i metodi e le idee di coach Ioannis Kastritis. I due si sono conosciuti a Salonicco, sponda Aris, dove hanno trascorso una stagione insieme. Inoltre “Elia” ha giocato anche con Jaylen Hands in un’altra formazione greca, il Peristeri, in un tratto della stagione scorsa in un team che è arrivato sino alle semifinali (in squadra anche l’ex “italiano” Joe Ragland e l’attuale lungo di Sassari, Nate Renfro).

Dal punto di vista tecnico, il neo-biancorosso è un playmaker dotato di buone capacità in entrata e al tiro da fuori pur senza essere un cecchino; non molto alto (1,85) è comunque sufficientemente stazzato per il proprio ruolo e appare come un giocatore solido su entrambi i lati del campo. Senza particolari “picchi” di rendimento ma molto costante (in doppia cifra in tutte le sue esperienze europee eccetto nel primissimo anno al Paok) nelle statistiche personali.