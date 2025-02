Schianto di domenica notte a largo Flaiano: alla guida del Suv a Varese c’era un quindicenne

È sceso dall’auto, ha visto il danno e si è messo le mani nei capelli per quanto aveva appena combinato. È la fine della «notte brava» del quindicenne che si è messo alla guida del Suv dei genitori schiantatosi contro il guardrail di Largo Flaiano/Viale Borri nelle prime ore di domenica. L’incidente, nel quale non è rimasto per fortuna coinvolto nessun altro veicolo, è avvenuto che mancavano venti minuti alle 2.

Le telecamere di video sorveglianza del tanto trafficato incrocio divenuto nei mesi scorsi una rotatoria hanno ripreso la scena: il veicolo che arriva, sorpassa in doppia striscia continua e al rientro urta il palo della segnaletica e sbatte contro il guardrail.

La scena successiva è: auto distrutta, come testimoniato dalla foto pubblicata su varesenews domenica, e il giovane che miracolosamente scende dal veicolo con le proprie gambe per venire poi portato al pronto soccorso di Varese dove arriva poco dopo le 2 trasportato in codice verde da un’ambulanza dell’Sos di Malnate.

Il veicolo, un potente Suv, è rimasto pesantemente danneggiato, e ora spetterà alla polizia locale – che si è occupata di operare i rilievi – fare piena luce sull’accaduto. Sono stati sentiti i genitori del giovane e attivate tutte le procedure del caso.