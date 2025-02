Varese School Cup, le squadre di Ferraris e Casula vanno in semifinale

Al Centro Campus ha preso il via la fase cruciale della Varese School Cup, il torneo interscolastico di pallacanestro dedicato alle scuole superiori della provincia. Ieri – lunedì 10 – si sono disputate le prime partite dei quarti di finale con due incontri spettacolari ed emozionanti.

Ad avanzare nel tabellone sono il liceo scientifico “Ferraris” detentore del titolo e l’istituto tecnico “Casula” che però hanno dovuto faticare per piegare rispettivamente le formazioni schierate dal “Sereni” e dal “Manzoni”.

Nel primo incontro ritmi altissimi tra Ferraris e Sereni con la squadra dei licei luinesi che ha lottato fino all’ultimo possesso per provare a impensierire lo scientifico varesino. Alla fine il Ferraris l’ha spuntata per 97-83 confermandosi quindi tra le migliori quattro del panorama cestistico-scolastico locale.

Equilibrio e bel gioco anche nel secondo match tra il Casula e il Manzoni con diversi giocatori di talento sul parquet. In questo caso il passaggio del turno è stato appannaggio del Casula che si è imposto con il punteggio di 88-75 guadagnando così la semifinale.

La gara del tiro da tre punti è stata vinta da Claudio Carità, studente del “Ferraris” ma anche giocatore dei Roosters che militano in Serie B Interregionale e già convocato dalla Openjobmetis in Serie A. Per lui un notevole 11 su 15 dall’arco. Carità è stato inserito anche nel quintetto ideale della giornata insieme al compagno di squadra Bottelli, ai due giocatori del Casula, Reghenzani e Nathan, e a Scodeggio del Sereni.

Come di consueto le partite sono state scaldate e colorate sia dalle dance crew che accompagnano ogni squadra impegnata in campo sia dal pubblico formato dagli studenti-tifosi “armati” di striscioni, bandiere e coreografie per sostenere i propri compagni sul parquet. Una splendida certezza anche di questa terza edizione della Varese School Cup.