A scuola di buone abitudini alimentari: Slow Food incontra gli studenti dell’Istituto Don Milani di Tradate

Il 14 marzo presso il teatro Paolo Grassi di Tradate si è tenuto l’incontro dal titolo “A scuola di buone abitudini alimentari”, organizzato dall’Istituto Don Milani di Tradate in collaborazione con la Condotta Slow Food della Provincia di Varese.

Slow Food è un movimento globale impegnato a promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutti, come parte della ricerca della prosperità e della felicità per l’umanità attuale e futura e per l’intera rete del vivente.

In rappresentanza di questa associazione no profit sono intervenuti la dottoressa Alessandra Zambelli, tecnologo alimentare, e il dottor Alberto Senaldi, che hanno fatto conoscere i valori di Slow Food alle classi seconde presenti, fornendo le linee guida per una sana alimentazione e dialogando con i ragazzi su temi importanti e attuali quali biodiversità, sprechi alimentari, impronta idrica e impatto ambientale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Tradate, ha acceso i riflettori su come la Terra sia una grande dispensa, ma che solo attraverso delle scelte consapevoli si può fare realmente la differenza, in un’ottica di sostenibilità.

Gli studenti dell’indirizzo Grafica e comunicazione hanno preso parte all’organizzazione dell’evento, realizzando le proposte grafiche per la locandina e documentando l’incontro con foto e video. Per il coordinamento si ringrazia l’assistente tecnico Francesco Idone e il professor Antonio Mazzitelli.