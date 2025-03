Aperte le iscrizioni corso di introduzione al torrentismo del Cai di Gallarate

Il Club Alpino Italiano di Gallarate organizza, per il tredicesimo anno consecutivo, un corso di introduzione al torrentismo rivolto a chi desidera approcciarsi a questa affascinante attività sportiva. Il corso si svolge dal 5 giugno al 3 luglio, è strutturato in lezioni teoriche e pratiche, per permettere ai partecipanti di acquisire le competenze necessarie per affrontare il torrentismo in sicurezza.

Il programma si articola in otto incontri, di cui sei pratici e due teorici. Le lezioni teoriche si tengono il 5, 12, 19 e 26 giugno, mentre le esercitazioni pratiche si svolgono nei fine settimana successivi, il 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 giugno. Il corso si conclude il 3 luglio con l’ultima lezione teorica.

Il corso si rivolge a chi desidera imparare le principali tecniche di progressione individuale e di squadra, utilizzando attrezzature specifiche per il superamento di ostacoli naturali. I partecipanti sono introdotti anche alla gestione dei rischi e all’ecologia dell’ambiente in cui si svolge l’attività.

Per maggiori informazioni o per iscriversi, è possibile consultare il sito del Cai di Gallarate a questo link, oppure contattare gli organizzatori a questo indirizzo mail: presidenza@caigallarate.it .