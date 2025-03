Bocce: Conturbia travolge Manerese, poker da record in terza categoria

Settimana sabbatica dei principali campionati a squadre: fermi la serie A e le successive manifestazioni al termine dei gironi d’andata e spazio libero per il proseguimento dei campionati di promozione.

Nel primo girone di terza categoria prosegue imperterrita la marcia di Conturbia che, fra le mura amiche ospitava la Manerese, non concede assolutamente nulla agli avversari, dominando l’incontro per 7-1, tanto da indurre il responsabile dei comaschi ad affermare, con notevole arguzia, che: “Ci hanno dato una bella pettinata!” L’altro incontro del girone offriva l’ennesima occasione ai varesini della Bederese di uscire dal tunnel interminabile delle sconfitte che avevano accompagnato con indubbia assiduità il loro cammino: cambio di formazione, ingresso di un nuovo alfiere sino a ieri non utilizzato e dal passato – recentissimo – molto glorioso, insomma alcune speranze germogliavano timide nell’illusione di poter finalmente invertire un destino funesto.

L’inizio per i locali non poteva essere più negativo. L’individuale si apriva con un perentorio 4-0 alla prima mano del giovane e preciso Romanzin, che liquidava la pratica in modo sbrigativo con sole altre due tornate fino al distruttivo 8-0. Boscaro, sconcertato, cercava di rimettersi in carreggiata, lottava concedendosi alcuni vantaggi sul 4-3, poi lo raggiungeva sul sei pari, ma non riusciva a invertire la tendenza e doveva infine soccombere per 8-6. Non è che la terna locale riuscisse a fare molto meglio.

Sempre sotto fino a un desolante 0-5, cercava di risalire con un ottimo Tartaglia fino ad agguantare i comaschi di Nisciolano sul cinque pari, poi scivolata finale e 8-5 a sancire un dominio inattaccabile. Mani nei capelli per il direttore tecnico locale Franco Rossi – si fa per dire, naturalmente, data la scarsa chioma dell’interessato! – che cercava di cambiare il corso degli eventi, fuori Distefano che aveva tenuto un andamento alterno, dentro Guidoni: un breve sussulto 1-0, 3-1, poi la nebbia calava – il clima fuori, grigio, plumbeo, sgocciolante lacrime di debole ma insistente acquerugiola lo avrebbe giustificato – e anche qui la china verso uno sconsolante 0-4 non forniva alcun segno d’inversione.

La ripresa delle ostilità avrebbe potuto offrire un minuscolo spiraglio di speranza, Canzoneri/Tartaglia vincevano, pur con molte difficoltà, il primo incontro di coppia, mentre nell’altro Boscaro/Segrada avevano nel fucile la cartuccia per conquistare il secondo set: sul 6-5 a loro favore contavano tre punti a terra, grazie a tre precise bocciate, e costringevano il loro avversario a giocare l’ultima boccia molto lontano dal pallino con l’intento di pagare un solo punto e di continuare a giocarsela sul 7-5 dei locali. Boscaro sceglieva di bocciare per acquisire subito l’incontro, è un tiro che indovina novantanove volte su cento: si metteva in posa, prendeva con cura la mira, ma non si rendeva conto che la boccia adesso pesava qualche chilo in più, sbagliava, faceva salire Nisciolano a sei pari e faceva calare definitivamente la notte più oscura. Ormai Conturbia conta cinque punti di vantaggio su Larios e, qualora perdesse nello scontro diretto del 29 marzo, ne conserverebbe sempre due all’ultima giornata nella quale riceverà proprio Nisciolano. Le sue probabilità di successo sono davvero elevate, considerato il percorso sinora incontaminato. (Roberto Bramani Araldi)

PILLOLE DI BOCCE

15 marzo – Campionato italiano Serie A – 9a giornata

Classifica Serie A

Caccialanza 23 – Flaminio 15 – Montegrillo, Brescia 14 – Giorgione3Villese, Kennedy, Boville,

Vigasio 11 – Mosciano 10 – Cofer Marche 1.

15 marzo – Campionato italiano Serie A2 – 9a giornata

Possaccio (VCO) – Fontespina (MC) 5-3 (58-39)

Classifica Serie A2 – primo girone

Possaccio (VCO) 22 – Mister Energy (SA) 16 – Fontespina (MC) 15 – Città di Nola (NA) 14 –

Fossombrone 13 – ASD Arredamenti (BG) 11 – Roseto 10.

Campionati in sosta, riprendono sabato 29 marzo.

22 marzo – Campionato italiano Promozione terza categoria 1° girone – 8a giornata

Conturbia (NO )- Manerese (CO) 7-1

Bederese (VA) – Nisciolano (CO) 1-7

Riposa Larios (CO)

Classifica

Conturbia* 18 – Larios* 13 – Nisciolano* 10 – Manerese 6 – Bederese 0

*una partita in meno

24 marzo – Casciago – prosegue regionale serale coppia ABCD

24 marzo – Cuviese – prosegue regionale serale individuale ABCD

24 marzo – Ternatese – prosegue regionale serale individuale ABCD

24 marzo – Agrate Conturbia – prosegue regionale serale individuale ABCD

27 marzo – Valle Olona c/o Legnano – finale regionale serale coppia ABCD