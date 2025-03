Distribuzione dei kit a Varese, l’assessora San Martino: “Non è necessario mettersi in coda, i sacchi ci sono per tutti”

Come ogni anno, la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata suscita una certa agitazione tra i cittadini, con lunghe code fin dalle prime ore del mattino. Tanto che l’azienda che gestisce il servizio l’Impresa Sangalli, ha dichiarato ufficialmente: “Nella giornata di oggi, 26 marzo, vi sono state difficoltà durante le attività di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata derivanti da un imprevisto sul distributore automatico di piazza Monte Grappa e da un afflusso di utenti presso i tre punti distribuzione particolarmente intenso. Pur nell’eccezionalità della situazione, abbiamo provveduto a rafforzare le modalità di esecuzione del servizio, consapevoli della necessità di evitare disagi ai cittadini. Nello scusarci con i cittadini e con il Comune di Varese, che non ha alcuna responsabilità sulle problematiche emerse, garantiamo loro che possono recarsi ai punti di distribuzione senza necessità di farlo nei primi giorni della campagna, perché i sacchi non vengono esauriti, in quanto acquistati in rapporto alla consistenza delle famiglie e delle frequenze di raccolta dei rifiuti”.

Varesenews ha però anche chiesto chiarimenti all’assessore all’Ambiente, Nicoletta San Martino, per comprendere meglio la situazione.

Anche questa volta si sono formate lunghe file per il ritiro dei sacchi. Come mai?

«È vero, e mi dispiace vedere le persone nel disagio. Anche quest’anno si sono registrate code sin da un’ora prima dell’apertura dei punti di distribuzione, ma vorrei innanzitutto rassicurare tutti: non c’è alcun motivo di fare la fila con tanto anticipo. I sacchi non finiranno e ci sono tre settimane di tempo, comprese le giornate di sabato e domenica, per effettuare il ritiro».

Ci sono novità nell’organizzazione rispetto agli anni passati?

«Per minimizzare code e disagi abbiamo introdotto diverse novità: la principale è l’installazione un distributore automatico, che ora è in piazza Monte Grappa e poi resterà fisso presso la piattaforma ecologica. Questo permetterà ai cittadini di ritirare il kit dei sacchi in autonomia, durante tutto l’anno, in base alle proprie esigenze, senza dover dipendere dagli orari di distribuzione. Io, per esempio, non ho ancora finito i sacchi dell’anno scorso, e andrò a ritirare il mio kit più avanti, quando mi servirà. La macchina potrà essere utilizzata anche per ritirare eventuali sacchi rossi aggiuntivi».

Ci sono stati anche altri cambiamenti logistici?

«Per evitare le code dello scorso anno abbiamo attivato tre punti di distribuzione in contemporanea, contrariamente al solo punto dell’anno scorso, di cui due fissi e uno itinerante nel quartiere: ma nonostante ciò non siamo riusciti ad evitare del tutto le code. È evidente che persiste un timore infondato da parte dei cittadini che i sacchi possano finire, ma voglio ribadire con chiarezza che non succederà.»

Ha un messaggio per i cittadini?

«Si: invito tutti ad approfittare dell’ampia finestra temporale disponibile e a non concentrarsi solo nei primi giorni. Le scorte sono sufficienti per tutti. Le code si possono evitare non concentrandoci tutti nei primi giorni. Aiutiamoci reciprocamente a rendere il servizio più efficiente»,