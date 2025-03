Parte la campagna 2025 di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata a Varese, e cominciano le code

È partita oggi, martedì 25 marzo, e durerà fino a domenica 13 aprile la campagna 2025 di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata a Varese. Da oggi i cittadini titolari della TARI possono ritirare i sacchi recandosi presso uno dei punti di distribuzione, semplicemente muniti della propria tessera sanitaria.

Come tutti gli anni, ci saranno diversi punti di distribuzione attivi in questo mese, in diverse zone della città: ma come sempre molti cittadini si sono radunati nelle prime ore di campagna nei primi punti disponibili, in particolare in zona stadio, formando lunghe code.

È possibile però per tutti ritirare il kit, semplicemente esibendo la tessera sanitaria, in diversi punti della città, due dei quali saranno attivi per tutto il periodo della campagna: si tratta di piazza Monte Grappa (dove sarà disponibile anche un distributore automatizzato, novità di questa campagna) e del quartiere Bustecche, in via Majano (Parcheggio ATS – Centro Sportivo), dove i punti di distribuzione saranno attivi da martedì 25 marzo a domenica 13 aprile.

Altri punti saranno, dal 25 al 30 marzo in zona Stadio, più precisamente in piazza Alcide de Gasperi, parcheggio sud; dal 1° al 6 aprile, invece, davanti al Cimitero di Casbeno nel parcheggio di via Trolli angolo via Daverio; e infine, dall’8 al 13 aprile nella zona Valle Olona, nel parcheggio della palestra di piazza don L. Gabbani.

Per tutti gli orari di apertura dei punti di distribuzione saranno dal martedì al venerdì dalle 10 alle 17, mentre il sabato e la domenica dalle 9 alle 12, mentre il lunedì è giorno di “chiusura”.

Alle utenze domestiche saranno consegnati sacchetti bio per l’umido, sacchetti gialli per plastica e lattine e, in alcuni casi, sacchi rossi per il secco residuo. Nei condomini il secco residuo va conferito nei bidoni comuni, quindi ai residenti non verranno consegnati i sacchi rossi e per loro sarà possibile utilizzare normali sacchetti trasparenti o semitrasparenti per contenere il secco residuo. Le utenze non domestiche riceveranno sacchi gialli per plastica e lattine e, se non dispongono di un bidone proprio, anche sacchi rossi per il secco residuo.

Per chi non potesse ritirare personalmente i sacchi, è possibile delegare un’altra persona, che dovrà presentarsi munita dell’apposito modulo scaricabile online o disponibile nell’avviso cartaceo ricevuto nella cassetta postale.