Secondo giorno di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata a Varese: lunghe code e disagi per un guasto al server

È iniziato con non pochi disagi il secondo giorno di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata a Varese organizzato dall’azienda che si occupa della gestione rifiuti.

Nella mattinata di oggi, martedì 26 marzo, un guasto al server ha causato forti rallentamenti nelle operazioni, generando lunghe code e lamentele da parte dei cittadini nei due principali punti di distribuzione: piazzale dello Stadio e il centro delle Bustecche.

Il malfunzionamento ha riguardato il sistema informatico utilizzato per la registrazione e la consegna del materiale, bloccando di fatto il flusso delle operazioni per diverse ore fino alla sua ripartenza a mattinata inoltrata. Sul posto si sono formate code di decine e decine di persone, alcune delle quali hanno segnalato attese superiori all’ora.

La distribuzione dei kit, che comprende sacchi, bidoncini e materiale informativo, proseguirà secondo il calendario stabilito. In caso di difficoltà persistenti, è consigliabile consultare il sito del Comune o contattare il numero verde dedicato per verificare eventuali modifiche.

Intanto, non manca il malumore tra i cittadini. Tra le lettere ricevute in redazione segnaliamo quello di una lettrice rimasta in coda in piazzale stadio:

Buongiorno,

vi scrivo per informarvi sulla situazione a dir poco vergognosa che si crea per il ritiro dei sacchi della spazzatura in piazzale stadio. Io sono una donna incinta, ma nonostante il mio stato mi sono messa come tutti in fila alle 10 meno 20 sapendo che l’inizio della distribuzione sarebbe iniziata alle 10:00. (E a quell’ora ci saranno state già un 50 persone in coda). Peccato che l’arrivo dei dipendenti sia stato alle ore 10:00 e ora che hanno iniziato a essere operativi erano le 10:16. Alle 10:40, dopo 1 ora di attesa in piedi, senza che la fila si muovesse poiché erano presenti solo 2 operatori, decido di andarmene poiché le mie condizioni non mi permettono di stare troppo tempo in piedi sotto al sole.

Sotto suggerimento di alcune signore in fila con me, vado a chiedere se per caso avessi una priorità, dato che sono al quinto mese di gravidanza. Arrivata dagli operatori chiedo se per caso dovessi aspettare o avessi una priorità. Mi viene detto di andare a leggere il cartello fuori perché loro non lo sapevano(assurdo). Nel cartello veniva riportato che solo persone con handicap avevano il diritto di passare senza fare la fila, quindi comunicatoglielo all’operatore di turno, mi dice che mi devo rimettere in fila come tutti o di tornare il giorno successivo!!! Allibita decido di andarmene poiché avevo dei giramenti di testa e non potevo permettermi di aspettare ore lì in piedi al sole. Io adesso mi chiedo, ma secondo voi è normale una situazione del genere dove per prendere dei sacchetti per la spazzatura una persona debba fare minimo 2 ore di coda poiché ci sono solamente due operatori a distribuirli(ed iniziano anche in ritardo)e mandino via le donne incinte poiché non esiste una priorità per loro?

Lettera firnata