L’allarme di Fials: “Penuria di farmaci negli ospedali della Sette Laghi, serve una soluzione definitiva”

La Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità (Fials) segnala la situazione di difficoltà per la carenza di materiale medico nelle strutture sanitarie.

Il segretario Salvatore Santo: «Nei centri ospedalieri dell’ASST Sette Laghi, che copre il 50% della provincia di Varese, si registra una persistente e grave carenza di materiale medico e farmaci. La gestione dei magazzini, inadeguata e inefficace, minaccia la qualità dei servizi sanitari e la sicurezza dei pazienti».

Il segretario territoriale sottolinea la situazione attraverso i dati raccolti dal monitoraggio sindacale, evidenziando una condizione di criticità che si protrae da tempo senza una soluzione accettabile in vista.

Le carenze non riguardano solo i farmaci, ma si estendono a materiali essenziali per interventi chirurgici, medicazioni e persino la cancelleria necessaria per il funzionamento degli uffici amministrativi.

La FIALS segue con un monitoraggio continuo le segnalazioni di carenze e disservizi lamentate dai lavoratori che si rivolgono quotidianamente ai dirigenti dal segretario aziendale Francesco Tucci, ai responsabili del presidio del monoblocco Fabio Anello e quello di Tradate Mario Castellano. I lavoratori chiedono aiuto e supporto oltre ad indicazioni, preoccupati anche per le possibili ripercussioni da un punto di vista legale.

Le difficoltà di approvvigionamento stanno creando disagio e forte pressione per i lavoratori, che si trovano a fronteggiare questa grave emergenza, oltre alla già difficile situazione legata alla scarsità del personale sanitario.

Il Sindacato FIALS inoltre ha immediatamente denunciato il problema alla Direzione: «Urgono correttivi immediati per scongiurare un possibile blackout dell’azienda – commenta Santo – La FIALS monitorerà attentamente gli sviluppi della situazione per assicurare la tutela della sicurezza dei lavoratori e la qualità, sicurezza e tempestività delle cure. Auspichiamo una risoluzione definitiva in tempi brevi e chiediamo alla Direzione di aggiornare regolarmente sul percorso avviato».