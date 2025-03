Longobardi e la sfida in Forza Italia: “Sarà un congresso vero”

«Domenica sarà comunque un congresso vero, con un confronto politico serio e trasparente». Con due diverse «idee e modelli di partito», dice Rocco Longobardi, parlando del congresso di Forza Italia a Gallarate, previsto per domani, domenica 30 marzo. Un appuntamento rinviato a cui il partito arriva ora appunto con due diverse proposte politiche: quella del coordinatore uscente Nicola Mucci e quella di Calogero Ceraldi, capogruppo e candidato della corrente che comprende appunto anche Longobardi.

«Domenica ci presenteremo quindi con due proposte, due visioni, due gruppi che hanno lavorato con impegno e passione per rilanciare Forza Italia nella nostra città. Non sarà una sfida tra persone, ma tra idee e modelli di partito. Per quanto ci riguarda, ci presentiamo con un progetto chiaro, strutturato e condiviso. Un percorso iniziato mesi fa, costruito con metodo, partecipazione e visione».

«Il nostro progetto si fonda su tre pilastri fondamentali: crescita, con una segreteria comunale ben organizzata, efficiente e presente sul territorio; innovazione, per modernizzare la comunicazione e la macchina del partito; partecipazione, con un coordinamento delle aree tematiche che favorisca il coinvolgimento di iscritti, cittadini e competenze locali. Non è solo una proposta organizzativa, ma il nostro modo di intendere la politica: inclusiva, concreta, radicata nei bisogni reali della città».

L’avvicinamento al congresso è stato accidentato e non privo di asprezze. E Longobardi lo sottolinea: «Dispiace constatare che, di fronte a un lavoro tanto serio e appassionato, in questi giorni siano apparse dichiarazioni pubbliche cariche di livore e discredito personale. Modalità che nulla hanno a che fare con il confronto politico e che, oggettivamente, rendono difficile trovare una sintonia, un terreno comune, o anche solo un confronto sereno. Domenica sarà comunque un congresso vero, con un confronto politico serio e trasparente, come è giusto che sia in una comunità viva e democratica. Sarà un passaggio fondamentale per voltare pagina, guardare al futuro e restituire forza, credibilità e presenza al nostro partito. Noi ci siamo. Con le idee, con le persone, con la forza dei fatti».