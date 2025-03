NeuroCosmo è il primo festival diffuso sulla neurodiversità a Varese

Cambiare la narrazione della diversità neurologica sfidando gli stereotipi è l’obiettivo dichiarato di NeuroCosmo, il primo festival diffuso sulla neurodiversità a Varese.

L’idea è nato all’interno del progetto Giovani in Circolo e mette al centro il valore della pluralità delle menti per promuovere un cambiamento culturale: attraverso eventi divulgativi, spettacoli e workshop, NeuroCosmo darà voce alle persone neurodivergenti, troppo spesso raccontate da persone neurotipiche.

NeuroCosmo è un progetto targato NeuroSpicyHub Varese e Associazione Covo, nata nel 2017 nelle aule studio dell’informagiovani di Varese e attiva nell’organizzazione di eventi culturali sul territorio. Le iniziative di NeuroCosmo fanno parte del grande contenitore “Giovani in Circolo”, un progetto sostenuto da Regione Lombardia nell’ambito del bando Giovani SMART 2.0 (Sport, Musica, ARTe) e patrocinato dal Comune di Varese. Il capofila è la cooperativa sociale Coopuf, affiancata dai partner Covo, Cooperativa di Giubiano, Coopuf Iniziative Culturali e Parteno.

DAL NEUROSPICY HUB A NEUROCOSMO

“A marzo festeggiamo un anno dal primo incontro di NeuroSpicy Hub – spiega Letizia Milan, membro di Associazione Covo e ideatrice di Neurospicy Hub Varese – un progetto a cui tengo molto. Essendo io una persona autistica e ADHD ho spesso sentito il bisogno di vivere uno spazio libero da giudizi e aspettative. Per questo motivo abbiamo creato Neurospicy Hub, un gruppo informale di persone neurodivergenti che attualmente conta circa 30 partecipanti, ed ha lo scopo di rispondere al bisogno di un contesto sicuro nel quale la neurodivergenza sia vissuta come normalità, non come ostacolo. Promuoviamo l’autoaccettazione e la cura reciproca, formiamo una rete di mutuo supporto e occasioni di confronto e socialità”.

Il Festival aderisce alla Neurodiversity Celebration Week, settimana mondiale della celebrazione della neurodiversità fondata nel 2018 da Siena Castellon, giovane attivista neurodivergente del Regno Unito. Con questa iniziativa il gruppo NeuroSpicy Hub condivide la mission di cambiare la narrazione della diversità neurologica sfidando gli stereotipi: creare una cultura non pietistica e patologizzante, ma che racconti in modo equilibrato le sfide e le risorse delle persone neurodivergenti.

“È proprio all’interno della cornice informale del nostro gruppo Neurospicy che è nata l’idea di creare questo Festival – prosegue Letizia Milan – da un lato per divulgare e sensibilizzare sul tema delle neurodivergenze e dall’altro contribuire a costruire una cultura della neurodiversità, intesa come la naturale diversità di tutti i cervelli umani. NeuroCosmo non è solo un festival, ma un atto politico. Dopo oltre un anno di lavoro, vederlo prendere forma è un sogno che si realizza non solo per il nostro gruppo, ma per tutta la comunità neurodivergente. Viviamo in una società abilista, che non è fatta su misura per le persone neurodivergenti o con disabilità: nel migliore dei casi si cerca di fare “inclusione”, cercando di integrarci goffamente a posteriori. Con NeuroCosmo vogliamo ribaltare la prospettiva: crediamo che qualsiasi contesto debba essere pensato e progettato a partire dai funzionamenti di tutte le persone, non limitandosi a “includerci” ma contemplandoci fin dall’inizio”.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL NEUROCOSMO

Sabato 15 marzo – ore 21

All You Can Art x NeuroSpicy

allo spazio creativo Gaja di Gazzada



Durante la primavera e l’estate 2025 usciranno numerosi eventi a tema: l’inizio del Festival è previsto per il 15 marzo con l’evento All You Can Art x NeuroSpicy, dalle 21 allo spazio creativo Gaja di Gazzada.

Il format All You Can Art consiste in serate a microfono aperto che celebrano l’arte in ogni sua forma, intrecciando musica, danza, pittura, performance dal vivo e molto altro, offrendo uno spazio libero di espressione e sperimentazione per chi sente di avere un’urgenza artistica.

L’evento contempla una serie di attenzioni proposte dal gruppo NeuroSpicy Hub per rendere l’iniziativa più accessibile: una stanza morbida per rilassarsi e decomprimere in caso di sovraccarico sensoriale, tappi per le orecchie a disposizione, pannelli informativi con simboli di CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e altri accorgimenti per luci e suoni.

Giovedì 20 marzo – ore 21

“Neurodivergente. Capire ed esplorare la diversità dei cervelli umani”

Presentazione del libro – Salone Estense a Varese

Il Salone Estense di Varese ospiterà giovedì 21 marzo alle 21 la presentazione del libro “Neurodivergente. Capire ed esplorare la diversità dei cervelli umani”, edito da Tlon.

Sarà presente l’autrice del libro, Eleonora Marocchini, psicolinguista, ricercatrice, formatrice e fondatrice della community online NarraGente e di DiverGente.

L’autrice dialogherà con Irene Baldin, persona neurodivergente e membro del NeuroSpicy Hub.

Venerdì 21 marzo

NeuroDiversiTalk

con Eleonora Marocchini

È un incontro dedicato alla neurodiversità e alla comunicazione tra persone con diversi funzionamenti. Si parlerà delle caratteristiche neurodivergenti delle persone, aprendo una riflessione sulle dinamiche che regolano la comprensione reciproca. Un’occasione per riflettere sulla neurodiversità e sulle diverse modalità di espressione e comprensione del mondo.

Sabato 29 marzo – ore15

NeuroSpicyHub Varese – l’incontro

al Circolo di Giubiano, Varese

Sabato 29 marzo si terrà dalle 15 al Circolo di Giubiano l’incontro NeuroSpicyHub Varese (18-35 anni) riservato a persone neurodivergenti anche senza diagnosi certificata. Un pomeriggio aperto a chi vuole incontrarsi, confrontarsi e vivere uno spazio di socialità senza barriere, pensato per chi si riconosce nella neurodivergenza o desidera saperne di più sul proprio funzionamento.

La prenotazione è obbligatoria per garantire un’esperienza accogliente e su misura per le persone che desiderano partecipare.

Domenica 6 aprile,

Stand-up comedy di Sofia Gottardi

Magazzini TumiTurbi, Varese

Sofia Gottardi è una stand-up comedian autistica che con ironia e intelligenza smonta stereotipi e pregiudizi sulla neurodivergenza, offrendo uno sguardo fresco e tagliente sulla realtà. Il suo spettacolo è un’occasione imperdibile per ridere e riflettere insieme.

Domenica 4 maggio

Spettacolo della ballerina Red Fryk Hey

Auditorium San Giovanni Bosco di Sant’Ambrogio, Varese

Domenica 4 maggio, presso l’Auditorium San Giovanni Bosco di Sant’Ambrogio, NeuroCosmo ospiterà Red Fryk Hey, ballerina autistica e divulgatrice sui social, per uno spettacolo unico che unisce danza e consapevolezza. Attraverso il movimento, Red racconta la sua storia post-diagnosi e la sua esperienza di persona neurodivergente costretta a mascherare, adattarsi e uniformarsi, offrendo al pubblico uno sguardo autentico e potente sulla neurodivergenza.

L’evento sarà arricchito dalla presentazione del suo fumetto Red. I colori dell’autismo e dell’ebook (Non) siete tutti un po’ autistici?

Un’occasione per esplorare il tema dell’autismo con sensibilità, arte e divulgazione diretta.

WORKSHOP NEUROSPICY

Da febbraio NeuroSpicyHub Varese ha lanciato sui social anche i Workshop NeuroSpicy, incontri tematici tenuti da persone neurodivergenti che condividono i loro interessi e competenze in ambiti che padroneggiano e li appassionano.

Uno degli aspetti fondamentali della neurodivergenza è la presenza di interessi assorbenti, detti anche interessi speciali. Questi interessi non sono semplici hobby, ma elementi centrali per il benessere di una persona neurodivergente, che possono diventare una fonte di apprendimento, espressione e connessione sociale.

Gli SpicyWorkshop nascono proprio per valorizzare questi interessi: offronoo uno spazio in cui chiunque voglia può condividere la propria passione con gli altri, senza giudizi e senza pressioni, nel rispetto dei ritmi di ognuno.

Il prossimo workshop sarà dedicato ai Giochi di ruolo – Introduzione ai GdR e sessione di gioco, tenuto da Gio Ballinari, in programma per il 30 marzo alle 17:30 allo Spazio Gaja di Gazzada.

Nei prossimi mesi è prevista l’organizzazione di ulteriori workshop sugli argomenti più vari.

Tutte le iniziative sono gratuite e, nella maggior parte dei casi, non richiedono prenotazione obbligatoria. Tuttavia, compilare i moduli di prenotazione e confermare o disdire in tempo la propria presenza aiuta lo staff di Associazione Covo e NeuroSpicy Hub a organizzare al meglio gli spazi e a garantire un’esperienza accessibile e fruibile per tutti.

Per rimanere aggiornati su NeuroCosmo e sugli eventi in programma: @neurospicy.hub.varese su Instagram @associazionecovo su Instagram e Facebook @giovaniincircolo su Instagram