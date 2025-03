Perseguita e minaccia di morte l’ex fidanzata, 22enne arrestato a Gallarate

La Polizia di Stato di Busto Arsizio e di Stato di Gallarate, nei giorni scorsi ha arrestato un ragazzo italiano di 22 anni per reati riconducibili al cosiddetto “Codice rosso“, la legge che rafforza la tutela di tutti coloro che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti.

I fatti da cui è scaturito l’arresto sono iniziati durante l’estate scorsa, quando il giovane aveva iniziato una relazione sentimentale con una ragazza conosciuta al lavoro, a cui era seguita la convivenza. Dopo qualche mese la ragazza aveva deciso di interrompere la relazione a causa del carattere violento del compagno, il quale però non si è rassegnato alla fine del legame, arrivando a promettere dapprima gesti autolesionisti, per poi passare a minacce e violenze nei confronti dell’ex fidanzata.

Esasperata da tali comportamenti, la giovane si è rivolta alle forze dell’ordine chiedendo la misura dell’ammonimento, nascondendo però gran parte delle violenze subite. Dalle sue dichiarazioni sono emersi comunque elementi sufficienti per il Questore per l’emissione del provvedimento di ammonizione, notificato al destinatario nei primi giorni di marzo.

Tale atto, anziché ricondurlo a più miti consigli, ha scatenato ulteriormente la violenza e aggressività del 22enne che ha continuato a minacciare di morte la giovane, arrivando a far notare la sua presenza sotto l’abitazione della stessa ma allontanandosi sempre prima di essere raggiunto dalle forze di polizia. Oltre a ciò, per dare concretezza alle minacce di morte inviate tramite messaggi, ha ricordato alla giovane i vari atti violenti commessi ai suoi danni, “pentendosi” di non averli portati a termine.

Vista l’escalation in atto, al fine di scongiurare eventi ancora più gravi, a carico del soggetto è stata richiesta l’emissione di una misura cautelare all’Autorità Giudiziaria, che in base agli elementi forniti ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio si sono immediatamente messi sulle tracce del giovane, pattugliando le strade di Busto Arsizio e dei centri confinanti. In una via semicentrale di Gallarate hanno notato un’auto di lusso riconducibile al ricercato ed unitamente ad una Volante del Commissariato di Gallarate hanno proceduto al controllo della stessa, a bordo della quale si trovata il giovane, che è stato immediatamente arrestato.

Il ventiduenne è stato associato al Carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.