Sostenibilità e comunità protagoniste a Cittiglio: il programma del Festival del Futuro Sostenibile

Due giorni per riflettere, sperimentare e condividere buone pratiche: il 5 e 6 aprile arriva a Cittiglio il Festival del Futuro Sostenibile, un evento gratuito pensato per coinvolgere cittadini, famiglie e realtà del territorio attorno ai temi della sostenibilità, della cultura e della comunità. Tra talk, laboratori, spettacoli, attività per tutte le età e una ricca proposta gastronomica, il festival propone un’occasione concreta per immaginare e costruire insieme un domani più giusto e consapevole.

Organizzato da CAST ONG – Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico ETS – che da 45 anni promuove la sostenibilità e la cooperazione, il festival nasce anche grazie al coinvolgimento diretto di associazioni, aziende, scuole ed enti istituzionali del territorio con cui collabora da tanti anni. La risposta è stata incredibile: tantissime realtà hanno accolto con entusiasmo l’invito, contribuendo con giochi, laboratori, banchetti informativi e un supporto prezioso nell’organizzazione.

Il programma si sviluppa attorno a tre grandi filoni: musica, perché la sostenibilità è anche cultura, incontro e condivisione; sapori, perché un’alimentazione più consapevole è parte del cambiamento; azioni, perché la sostenibilità non è teoria, ma pratica concreta.

Gusto e sostenibilità a Cittiglio

A partire da sabato pomeriggio e per tutta la domenica, lo stand gastronomico sarà aperto per offrire merende, aperitivi, pranzi e cene, con un’attenzione speciale alla sostenibilità. Per ridurre gli sprechi alimentari, CAST invita tutti a prenotare il proprio pasto al seguente link: https://forms.gle/2Pn3Sv8sownKhvB59.

PROGRAMMA DEL 5 APRILE

Tutto il giorno: Mercatino di produttori locali e stand delle associazioni partecipanti

MUSICA E SPETTACOLI

16.30-18.30 Balli popolari

Musica e danze popolari della tradizione europea ed italiana suonate dal vivo dal Collettivo Musicale ReUm.Danze guidate dalla Folkeria Varese

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

21.30-24.00 Jam Session con i Groove Diggers

Niente scaletta, niente regole: solo musica libera e improvvisata! Porta il tuo strumento o usa quelli della band e lasciati trasportare dal momento. Tutti possono suonare, tutto può succedere

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

SAPORI

Stand gastronomico aperto per merenda, aperitivo e cena. Link menu e prenotazione: https://forms.gle/2Pn3Sv8sownKhvB59

EVENTO APERITIVO

Ore 18.30 Ti ricordi ‘sto CAST?

Il festival nasce proprio per celebrare i 45 anni di CAST, l’ong che da sempore fa della sostenibilità la propria missione, nel nord e nel sud del mondo. L’aperitivo nasce proprio per questo: festeggiare questi 45 anni di cooperazione e sostenibilità!

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

AZIONI

09.30-13.00 CONVEGNO PER AZIENDE

“Sostenibilità e Impresa: crescere insieme per un futuro sostenibile”. Esperienza, strategie e opportunità di business sostenibile delle aziende del nostro territorio

TALK

14.00-14.30 Spesa sballata: il miglior rifiuto è quello non prodotto

Con Silvia Colombo

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

14.30-15.15 Presentazione del libro: “I ghiacciai Raccontano“

Talk moderato da Ilaria Notari, VareseNews

con GIOVANNI BACCOLO Autore del libro “I ghiacciai Raccontano” e ricercatore presso l’Università degli Studi di Roma Tre e PAOLO VALISA Meteorologo presso il Centro Geofisico Prealpino di Varese

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

14.00-16.00 Puliamo il Territorio

Attività di raccolta dei rifiuti abbandonati aperta a cittadini, associazioni e a chiunque voglia dare il proprio contributo. Merenda conclusiva. Organizzato dai Comuni di Laveno Mombello e Cittiglio

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

15.15-16.00 Comunità Energetiche Rinnovabili: le esperienze del territorio

con Giorgio Montagner Cer-amica Laveno; Costantino Bongiorno Università dell’Insubria; Silvano Premoselli Tavolo per il clima di Luino

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

16.00-16.30 Dopo l’incidente – Strategie per affrontare il futuro

Con GIOVANNI LUDOVICO MONTAGNANI Ingegnere elettronico e attivista per il clima – autore del libro “Dopo l’incidente” (MonteRosa edizioni). Membro di “Ci Sarà un bel clima” collettivo di attivistə climaticə impegnatə nel creare collaborazioni per un’idea di mondo che si chiama giustizia climatica.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

GIOCHI E LABORATORI PER GRANDI E PICCINI

14.30-15.30 Fiaba in movimento: L’ultima prova

Laboratorio fiaba danzata per bambini dai 4 anni in su con Ines Rita Domenichini, Martiateresa Garghetti, Tonino Rocca. (organizzato da DIKUNTU)

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Dalle 15 alle 18

– Acqua in bocca: La caccia al tesoro più prezioso che c’è: l’acqua! PARTECIPA

– Idrosommelier: Diventa assaggiatore d’acqua per un giorno (organizzato da ALFA e LEGAMBIENTE) PARTECIPA

– Laboratorio “Rondini e Colombe” Costruzione di uccelli di carta (organizzato da ALBEROBAGNANO E COOP LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE) PARTECIPA

– Escape Room: Viaggio nell’acqua PARTECIPA

– Escape Room: Game for change PARTECIPA

– Gioco della pesca sostenibile PARTECIPA

– Acqua Fun: Mostra interattiva

PROGRAMMA DEL 6 APRILE

Tutto il giorno: Mercatino di produttori locali e stand delle associazioni partecipanti

MUSICA E SPETTACOLI

17.00-18.00 Oniria

Esibizione sportivo-circense di e con compagnia Nudimascalzi, Spazio Kabum

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

SAPORI

STAND GASTRONOMICO aperto per pranzo, merenda, aperitivo e cena

AZIONI

09.30-18.00 Swap party

a cura dei ragazzi del liceo Sereni di Laveno Mombello e delle volontarie dello Spazio Baratto del Tavolo del clima di Laveno Mombello

GIOCHI E LABORATORI PER GRANDI E PICCINI

10.00-11.00 Yoga

Lezione di Hatha Yoga con Ahimsa Yoga (portare tappetino) con Massimiliano Piccolo

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

10.30-12.00 Musica in gioco

Laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni con Elisabetta Pigni. Il laboratorio fa parte di SI-AMO SEMI (a cura di DIKUNTU)

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

10.30-12.00 Artenatura

Laboratorio creativo per bambini da 3 anni in su con Cecile De Buck. Il laboratorio fa parte di SI-AMO SEMI (a cura di DIKUNTU)

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

15-18 SeminaUovo

Laboratorio creativo per bambini dai 3 anni in su con Cristina Pennati, decoratrice ed educatrice. Il laboratorio fa parte di SI-AMO SEMI (a cura di DIKUNTU)

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

TUTTO IL GIORNO

– Acqua in bocca: La caccia al tesoro più prezioso che c’è: l’acqua! PARTECIPA

– Escape Room: Viaggio nell’acqua PARTECIPA

– Escape Room: Game for change PARTECIPA

– Gioco della pesca sostenibile PARTECIPA

– Acqua Fun: Mostra interattiva

Visite guidate alla biodiversità

partenza ore 14.00 e ore 15.00. Passeggiata di 20 minuti a cura degli studenti della Scuola Secondaria di I grado di Cittiglio “Giovanni XXIII”

UNISCITI A NOI

14.30-16.00 Semi d’empatia: per una comunicazione non violenta

Laboratorio per adulti con Cristina Almini. Il laboratorio fa parte di SI-AMO SEMI (a cura di DIKUNTU)

PRENOTA QUI IL TUO POSTO

TALK

11.00-12.00 CLIMATE CAFÈ: Quando la biodiversità chiama la comunità risponde

oganizzato da JRC Ispra Green Teem con CLAUDIA CAPITANI Wildlife biologist, Sustainable Development and Conservation scientist

PARTECIPA

14.00-14.45 Meno e meglio: decluttering e acquisti consapevoli

con Marta Ferro e Alice Carcano

PARTECIPA

14.45-15.15 Il nostro rapporto con la Natura, tra l’illusione e la necessità di un cambiamento

con Marco Bellante

PARTECIPA

15.15-16.00 Tra turismo e abitanti: un cammino intorno al Lago Maggiore

Come nasce un cammino partecipato con TRACCIAMINIMA APS

PARTECIPA

16.00-16.30 Fare rete per l’Economia Solidale: il ruolo del DES Va

Con MARCO BONETTI presidente del DES Varese

PARTECIPA

Ma il festival non è solo un momento di festa: è un’occasione per costruire comunità, condividere idee, raccontare storie virtuose e sensibilizzare su un tema cruciale, il futuro del nostro pianeta. E, soprattutto, è un’opportunità per riflettere su come ognuno di noi possa fare la differenza nella propria quotidianità.

I numerosi talk sugli stili di vita sostenibile fanno parte del progetto BOSCO CLIMA di cui CAST ONG è partner insieme a insieme alla Comunità Montana Valli Del Verbano, Parco regionale Campo dei Fiori, LIPU, Università degli Studi dell’Insubria Centro Geofisico Prealpino

Un evento sostenibile grazie alla partecipazione di tutti

Il Festival del Futuro Sostenibile si propone come un appuntamento aperto e inclusivo, reso possibile dal sostegno della comunità. Per garantire un programma ricco di attività accessibili a tutti, è stata avviata una campagna di crowdfunding. I fondi raccolti serviranno a coprire le spese per laboratori, incontri e iniziative volte a promuovere la sostenibilità in modo concreto. Chiunque voglia contribuire può farlo con una donazione o aiutando a diffondere il progetto. Maggiori dettagli sono disponibili sulla piattaforma Rete del Dono al link: https://www.retedeldono.it/progetto/festival-del-futuro-sostenibile.

Un festival attento all’ambiente

Oltre a promuovere la sostenibilità, il Festival del Futuro Sostenibile si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale adottando scelte concrete. Per limitare l’uso della plastica, verranno utilizzate esclusivamente stoviglie lavabili, grazie alla collaborazione con le stoviglioteche del Lago Maggiore, del Tavolo del Clima di Luino e del Soffione APS.

L’offerta gastronomica valorizzerà i prodotti locali e stagionali, riducendo così l’impronta ecologica del cibo servito durante l’evento. La scelta della location non è casuale: il festival si svolgerà in un’area facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, incentivando la mobilità sostenibile. Anche la gestione dei rifiuti sarà curata con particolare attenzione, attraverso un efficace sistema di raccolta differenziata e la promozione di buone pratiche per ridurre gli sprechi.