Un pomeriggio di natura e creatività al Parco Berrini di Ternate

Un evento speciale ricco di iniziative per trascorrere un pomeriggio immersi nella natura. Domenica 30 marzo alle 14:30 alla Tensostruttura del Parco Berrini la Biblioteca di Ternate organizza un incontro dedicato ai più piccoli all’insegna del divertimento e della creatività.

Un appuntamento da non perdere per scoprire la bellezza del parco e svelare i segreti della flora locale con una passeggiata guidata dagli esperti Giuliana, la dottoressa dei fiori, e Davide, l’agrotecnico. Inoltre, i bambini possono liberare la creatività partecipando a divertenti laboratori con foglie e colori. Per concludere, una merenda golosa aspetta tutti i partecipanti.

È possibile prenotare il proprio posto a questo link. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato.