Un weekend tra filosofia e scienza al premio Chiara con Giuseppe Girgenti e Amalia Ercoli Finzi

E’ un fine settimana all’insegna della cultura e del pensiero quello in arrivo con il Premio Chiara, che propone due appuntamenti di rilievo tra filosofia, intelligenza artificiale e divulgazione scientifica: due incontri gratuiti, aperti al pubblico, che porteranno sul palco voci autorevoli del panorama intellettuale italiano.

GIUSEPPE GIRGENTI E IL PENSIERO CONTROCORRENTE SU IA E SAPIENZA ANTICA

Sabato 5 aprile alle 18, nella splendida cornice di villa Recalcati a Varese (piazza Libertà 1), si terrà l’incontro “Umano, poco umano” con il filosofo Giuseppe Girgenti, che presenterà il libro Esercizi spirituali contro l’intelligenza artificiale (Piemme), scritto con Mauro Crippa. A dialogare con lui sarà Domenico Vitali.

Il volume propone una riflessione coraggiosa sulla condizione umana nell’epoca delle macchine intelligenti: attraverso un itinerario ispirato alla sapienza degli antichi, gli autori invitano il lettore a praticare nuovi esercizi spirituali capaci di contrastare la progressiva estromissione dell’uomo dalle proprie facoltà cognitive, minacciate dall’avanzata degli algoritmi e delle reti neurali.

A LUINO IL PREMIO CHIARA ALLA CARRIERA AD AMALIA ERCOLI FINZI

Domenica 6 aprile alle 17 sarà la volta di un evento molto atteso: al Cinema Sociale di Luino (corso XXV Aprile 13), il Premio Chiara alla Carriera 2025 verrà conferito alla scienziata Amalia Ercoli Finzi, una delle più autorevoli esperte italiane nel campo dell’ingegneria aerospaziale.

Con la consueta chiarezza espositiva e uno stile comunicativo empatico, Ercoli Finzi ha saputo raccontare al grande pubblico il fascino delle missioni spaziali, contribuendo in modo significativo alla divulgazione scientifica. A condurre il dialogo sul palco sarà il giornalista e divulgatore Giovanni Caprara.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. In particolare per la cerimonia del Premio alla Carriera si consiglia di arrivare con almeno mezz’ora di anticipo. Il calendario completo degli eventi è disponibile in formato PDF sul sito ufficiale del Premio Chiara.