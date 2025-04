A Marchirolo il Concerto Disney “Lettera contro la Guerra”

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 28 aprile, alle ore 18 al Teatro Fernando Torreggiani di Marchirolo, in via Dante 17, con il Concerto Disney organizzato nell’ambito del Premio Letterario La Rondine 2025.

Protagoniste le Flhar Sisters, Clarissa Guarneri (flauto traverso e voce) ed Elena Guarneri (arpa classica e voce), che interpreteranno le più belle colonne sonore dei film Disney, accompagnate da videoproiezioni di celebri scene dei cartoni animati.

Durante l’intervallo si terrà anche un saggio del corso di teatro per bambini, condotto da Mariangela Martino. L’ingresso è libero e al termine sarà offerto un piccolo rinfresco.