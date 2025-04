A rischio la Pasqua solidale a Busto Arsizio: “Poche donazioni, ma potete ancora aiutare”

«È arrivato poco cibo e avremmo bisogno di un po’ di supporto». È questa la frase che circola di bocca in bocca tra i volontari del progetto Diamoci una mano che da ormai 10 anni passano il giorno di Natale e quello di Pasqua a preparare cene speciali per chi è in difficoltà. Quest’anno, però, l’appuntamento pasquale è a rischio per le poche donazioni che sono arrivate fino a questo momento.

L’iniziativa ha una dinamica molto semplice: le persone donano cibi (a lunga conservazione o già pronti) e i volontari si occupano di cucinare una cena speciale per provare a far vivere anche a chi è in difficoltà una giornata senza preoccupazioni. Ma il meccanismo delle donazioni quest’anno non è ancora decollato . Per questo sono stati organizzati due nuovi momenti di raccolta per sabato 19 aprile: il primo dalle 15 alle 17 e il secondo dalle 18 alle 20 in piazza della Chiesa nuova a Sacconago (via San Cirillo 6). «In quell’appuntamento ritireremo il cibo già cucinato ma avremmo bisogno anche di scatolame, dolci e latte», spiegano i volontari.

In ogni caso la cena -che l’anno scorso ha aiutato 150 persone – verrà confermata: «La distribuzione non è a rischio perché se ce ne fosse bisogno ci autotasseremo, ma per come è nata la distribuzione vorremmo proseguire ad essere un collegamenti tra le tante persone di buon cuore della nostra città e chi purtroppo è in difficoltà».

Chi volesse maggiori informazioni o per aderire all’iniziativa in modalità diverse può contattare Matteo al numero 3462281305.