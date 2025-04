Elezioni RSU: all’Asst Sette Laghi vince nettamente la UIL FP che supera la Fials

Voto valido all’Asst Sette Laghi dove è andato a votare il 54,25% degli aventi diritto a eleggere i rappresentanti sindacali aziendali. I votanti sono stati 2694 su 4361 aventi diritto.

Netta vittoria della Uil Fp che, con 1126 voti, ha ottenuto 21 seggi. Segue la Fials con 689 preferenze ottiene 13 seggi. La FP Cgil ha ottenuto 6 rappresentanti con 331 voti, NurSind 5 con i suoi 269 voti, 2 la Cisl con 104 voti e 1 Nursing Up con 85 voti.

Molto soddisfatto si dice il segretario regionale di UIL FP Daniele Ballabio: «La UIL FPL è il primo sindacato nel comparto sanità della provincia di Varese, hanno votato 5238 lavoratori e lavoratrici della ASST Settelaghi, ASST Valle Olona e della ATS Insubria. La UIL FPL ha ottenuto 2350 voti pari al 44,86% di tutti i voti espressi in provincia. Alla ASST Sette Laghi 1123 voti pari al 43,35% dei voti, alla ASST Valle Olona 1171 voti ottenendo con il 51,56% la maggioranza assoluta. Alla ATS Insubria ( azienda sanitaria tra le province di Varese e Como) 56 voti con il 14,85%».

Ballabio sottolinea soprattutto la prestazione dei suoi: « Alla ASST Sette Laghi il più votato è Gianluca Firrisi con 365 preferenze nominali, Antonio Negro con 180 preferenza, Antonio Donnarumma, Gaetano Pantaleo e Fabrizio Piazza oltre le 100 preferenze.

Un risultato storico che ha visto un incremento del consenso alla UIL FPL dei dipendenti del servizio sanitario regionale in provincia di Varese del 5% rispetto alle elezioni RSU del 2022. Ringraziamo tutti quelli che sono andati a votare e in particolare chi ha riposto fiducia nella UIL FPL, faremo di tutto per non deludervi»

Diverso il voto dei dipendenti di Ats Insubria che hanno premiato la Fials attribuendo 119 voti, a seguire la FP Cgil con 109, quindi la Cisl FP con 93 voti. Chiude la Uil FP con 56.