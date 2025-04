Fridays for Future torna in piazza a Varese: l’11 aprile un corteo in centro

Fridays for Future torna a sfilare a Varese: il movimento ambientalista e giovanile legato all’attivista svedese Greta Thunberg ha annunciato una manifestazione nel centro cittadino per il prossimo venerdì 11 aprile.

La sfilata “pacifica e apartitica” (si legge nel comunicato di presentazione) è prevista in occasione della mobilitazione italiana per il clima e dello sciopero nazionale per il cima indetto da Fridays for Future Italia. La manifestazione inizierà con il raduno in piazza della Repubblica alle 17,30 e da lì si snoderà per le vie del centro per terminare in piazza Montegrappa.

«Dopo i grandi passi fatti negli anni 2019 e 2020, adesso stiamo assistendo ad un cambiamento di direzione con negazionisti ai governi, reazioni forti dalle aziende petrolifere e interessi economici contro un mondo sostenibile – spiegano gli attivisti di FFF – Nel mentre, i disastri “naturali” legati al clima continuano a peggiorare e accadere con più frequenza, registrando nuovi record ogni anno».

«Quindi – prosegue la nota diffusa dall’organizzazione locale – i giovani di Varese chiamano nuovamente in piazza tutta la cittadinanza per far sentire in maniera sempre più forte l’urgenza di un’azione incisiva, immediata e condivisa a livello globale per arginare i danni provocati dai cambiamenti climatici e, nel giro di pochi anni, riuscire a rallentare e bloccare i cambiamenti stessi. L’obiettivo che ci unisce è sempre lo stesso: avviare una transizione ecologica e giustizia climatica, così da evitare le conseguenze più catastrofiche previste dai cambiamenti climatici».