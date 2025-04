Gli alunni della primaria di Caravate trasformano la scuola nel paese delle meraviglie per l’arrivo dei bimbi dell’infanzia

Lunedì scorso, 14 aprile, un’atmosfera incantata ha avvolto le aule della scuola primaria di Caravate dove sono arrivati in visita i bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dai loro genitori. Sono stati accolti in un evento speciale ispirato alla celebre storia di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. L’incontro, dal titolo Con Alice a scuola di meraviglie, ha trasformato gli spazi scolastici in un mondo fantastico, ricco di sorprese, gioco e creatività.

Galleria fotografica La primaria di Caravate diventa il Paese di Alice 4 di 16

Le aule sono diventate un vero e proprio Paese delle Meraviglie, con tazze danzanti, libri che si aprivano come fiori e corridoi trasformati in labirinti magici. L’iniziativa ha coinvolto non solo gli alunni e gli insegnanti, ma anche le famiglie, in un’esperienza condivisa che ha permesso a grandi e piccoli di immergersi in un’atmosfera surreale e giocosa.

Durante il pomeriggio, i bambini hanno potuto partecipare a una serie di attività che hanno stimolato la loro curiosità e fantasia. Tra letture animate, esperimenti scientifici e giochi a tema, sono stati esplorati i concetti del tempo, della logica e della meraviglia. Ogni angolo della scuola si è trasformato in un’opportunità di scoperta: dai tablet e pc utilizzati per attività interattive, agli esperimenti con liquidi colorati e oggetti fluorescenti, fino alla partecipazione a giochi che stimolavano la logica e la collaborazione.

I momenti ludici sono stati protagonisti anche dopo l’orario scolastico. I bambini si sono divertiti con un memory gigante, mentre hanno attraversato la misteriosa tana del Bianconiglio e dipinto rose rosse nel giardino della Regina di Cuori. La palestra della scuola si è trasformata in un campo da croquet con fenicotteri, proprio come nel celebre racconto di Alice.

Il gran finale è stato segnato dal tradizionale Tea Party, che ha visto i bambini festeggiare la conclusione di questo viaggio immaginario tra tè, carte e decorazioni a tema. Un momento di convivialità che ha creato un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, chiudendo in bellezza un pomeriggio ricco di fantasia e divertimento.

Con Alice a scuola di meraviglie è stata un’esperienza immersiva che ha unito i bambini, gli insegnanti e le famiglie in un’avventura creativa e coinvolgente. Un evento che ha lasciato nei partecipanti il sorriso e la gioia della meraviglia, dimostrando ancora una volta come la scuola possa essere un luogo di scoperta, collaborazione e divertimento.