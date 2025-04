In Prefettura a Varese sono arrivati due nuovi Viceprefetti Aggiunti

Lunedì 14 aprile la Prefettura di Varese ha accolto con entusiasmo due nuovi Viceprefetti Aggiunti, il dott. Niccolò Cescon e il dott. Giorgio Cotroneo, che hanno preso servizio dopo aver completato il VII Corso di formazione iniziale per l’accesso alla Carriera Prefettizia.

Ad accoglierli è stato il Prefetto Salvatore Pasquariello. Il dott. Niccolò Cescon assume l’incarico di Dirigente in posizione di staff dell’Area I: “Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale”.

Il dott. Giorgio Cotroneo dirigerà l’Area V: “Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico”.

Ai nuovi dirigenti sono state delegate anche ulteriori materie. In particolare, il dott. Cescon dirigerà il Gruppo di lavoro sui veicoli sequestrati, mentre il dott. Cotroneo coordinerà il contenzioso relativo alle materie depenalizzate sulla circolazione stradale.

L’arrivo dei dottori Cescon e Cotroneo arricchisce la squadra dirigenziale composta dal Viceprefetto Vicario dott. Fabio De Fanti, dalle Viceprefette aggiunte dott.ssa Federica Crupi e dott.ssa Geltrude Corsaro e dalla quasi “neo assunta” dott.ssa Claudia Antonel, che dal 26 febbraio 2024, al termine dell’VIII Corso-concorso di formazione dirigenziale bandito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, ha assunto la direzione dell’ufficio “Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuali e Servizi Generali”.

Parallelamente positivo è stato il recente ingresso di nuovi e giovani assistenti (informatici e amministrativi) e di una funzionaria assistente sociale che, con il loro dinamismo e con le loro competenze, stanno contribuendo a dare un ulteriore slancio all’attività dell’ente, supportando le diverse aree operative con nuove energie e prospettive.

Il Prefetto ha espresso grande soddisfazione per questi nuovi ingressi, sottolineando come l’integrazione di figure dirigenziali e di giovani collaboratori con grande professionalità rappresenti un valore fondamentale per affrontare le sfide del territorio e garantire servizi sempre più efficienti e vicini alle esigenze della comunità, anche se le carenze del personale permangono in maniera rilevante.