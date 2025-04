Mercatino, gonfiabili, giochi circensi e musica: Rescaldina fa festa insieme ai commercianti

Mercatino di artigianato, gonfiabili, laboratorio circense per i più piccoli, auto e moto d’epoca e musica. Festa grande a Rescaldina domenica 4 maggio insieme ai commercianti del paese, che coloreranno per un giorno il centro storico della cittadina con “Commercianti in festa” grazie alla regia della Consulta del Commercio e del Comune.

Si parte la mattina con le bancarelle del mercatino di artigianato, che dalle 10 alle 18.30 saranno in Piazza della Chiesa grazie alla collaborazione con Fiera Artigiani, e con le auto e le moto d’epoca che sempre dalle 10 alle 18.30 faranno bella mostra di sé grazie alla collaborazione con Auto e Moto Club Route 54. Poi i punti ristoro per il pranzo, un gonfiabile per i più piccoli e nel pomeriggio il laboratorio circense per bambini dalle 14.30 alle 17.30 e la musica live degli Harp ‘n’ Roll dalle 15 in poi.