Sanità lombarda, Monti (Lega): «Produzione chirurgica in crescita, i dati del PD non corrispondono alla realtà»

«La sinistra continua, come un disco rotto, a sfornare comunicati per attaccare o, peggio, denigrare la sanità lombarda, punto di riferimento per l’intero Paese». Con queste parole, Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, risponde alle critiche sollevate dal Partito Democratico in merito alla situazione sanitaria della ASST Sette Laghi.

Secondo Monti, i numeri parlano chiaro: la produzione chirurgica dell’azienda sanitaria varesina è in costante crescita. «Nel 2020 – spiega – sono stati eseguiti 16.030 interventi chirurgici, in piena emergenza pandemica. Già l’anno successivo si è registrato un incremento con 20.639 interventi, saliti a 23.796 nel 2022, a 24.577 nel 2023 e a 24.739 nel 2024».

Un andamento simile è stato riscontrato anche per gli interventi in regime d’urgenza, sempre superiori alle 5.000 unità annue, con l’unica eccezione del 2020 (4.973). Ancora più marcato il trend positivo delle prestazioni chirurgiche ambulatoriali, come ad esempio quelle per la cataratta: da 6.251 interventi nel 2020 si è passati a oltre 11.000 nel 2023 e nel 2024.

Monti contesta i dati diffusi dal Partito Democratico, definendoli non aderenti alla realtà produttiva dell’ASST Sette Laghi. «Le cifre indicate dal PD – afferma – derivano da un problema di allineamento informatico, già in fase di risoluzione con la sostituzione del sistema gestionale». Una discrepanza significativa, sottolinea Monti, se si considera che «tra il 2020 e il 2023 la produzione complessiva dell’azienda è stata di 85.042 interventi chirurgici in regime ordinario e di 38.078 ambulatoriali, per un totale di 123.116 interventi». Un dato che, secondo il consigliere, smentisce nettamente la cifra di 7.800 interventi riportata dai Dem.

Monti difende il sistema sanitario lombardo definendolo «un modello di eccellenza riconosciuto in tutta Italia» e ricorda gli ingenti investimenti della Regione «per potenziare le strutture, ridurre le liste d’attesa e garantire l’assistenza a centinaia di migliaia di pazienti provenienti da altre Regioni».

Conclude con una stoccata alla controparte politica: «Ancora una volta i colleghi Dem si spingono a diffondere cifre non veritiere pur di criticare la sanità lombarda».