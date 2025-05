L’Associazione Diabetici Uniti Varese – il cui acronimo è Adiuvare – è attiva dal 2011 e coopera con gli specialisti dell’ambulatorio diabetologico pediatrico dell’Ospedale F. Del Ponte di Varese. Offre sostegno concreto e continuativo a bambini, adolescenti e giovani adulti con diabete mellito di tipo 1, una patologia cronica autoimmune che cambia per sempre la vita di chi ne è colpito.

Una mamma racconta il recente esordio della malattia: “Il diabete mellito di tipo 1 si è intrufolato nella nostra famiglia in modo subdolo e silenzioso, fino a esplodere all’improvviso con il ricovero di mio figlio in terapia intensiva. Per sempre… è una frase difficile da accettare. Continuavo a dirmi che non poteva essere vero. Ogni genitore sogna per il proprio figlio un futuro sereno, pieno di gioia e soddisfazioni, e invece ci si ritrova catapultati in una nuova realtà densa di paure, dubbi e sensazioni di impotenza. Tutto in ospedale sembrava irreale, assurdo. I volontari di Adiuvare ci hanno donato nuove prospettive di vita nonostante la patologia cronica”.

Il 5×1000 ad Adiuvare si trasforma in progetti di vitale importanza per il reinserimento della persona con diabete in ambito scolastico e sociale. Da tempo è attivo il progetto NUTRI-MENTE, un servizio di consulenza nutrizionale e supporto psicologico rivolto ai pazienti in cura presso l’Ospedale Del Ponte e alle loro famiglie, che ne usufruiscono in modo gratuito. Non solo: ogni anno, vengono organizzati due soggiorni educativo-terapeutici (campi scuola), suddivisi per fascia d’età (8–13 e 14–18 anni), in cui i giovani imparano a gestire la malattia in autonomia, senza la presenza dei genitori, seguiti da specialisti e volontari. Un’occasione preziosa di crescita, condivisione di emozioni e consapevolezza del proprio diabete.

“Sovvenzioniamo inoltre corsi di formazione per il personale scolastico, training per adolescenti e famiglie Tutor, incontri di auto mutuo aiuto, eventi in collaborazione con il team diabetologico e altre realtà del territorio. Perché il confronto, l’accettazione della malattia e la rete di esperienze comuni possono davvero fare la differenza: infondono fiducia, speranza e aiutano a sentirsi meno soli”, spiega il presidente Athos Campigotto.

Siete tutti invitati a sostenere l’associazione anche grazie alla sesta edizione di EcoRun, la manifestazione sportiva che si svolgerà a Varese il weekend del 10 e 11 maggio. Domenica scegliete di camminare o correre, l’importante è muoversi per una buona causa!

Ma come si riconosce questa patologia? Il diabete di tipo 1 si manifesta spesso con sintomi come poliuria (tanta pipì), polidipsia (sete intensa), dimagrimento e stanchezza. Se non diagnosticato in tempo, può causare gravi complicanze, anche potenzialmente letali. La diagnosi precoce e un’adeguata educazione terapeutica sono fondamentali per garantire una vita piena e attiva a chi ne è colpito.

