Casa svaligiata a Bobbiate, le telecamere inquadrano il ladro

«In due minuti, uno è salito in camera da letto, l’altro ha scassinato il muro e mi ha rotto l’allarme, che ho ritrovato nel water. La casa un disastro: mi hanno portato via tutto».

Bobbiate, quartiere di Varese, ore 18.08 di giovedì. Il furto ripreso “al minuto” dalle telecamere di sorveglianza di un’abitazione. I proprietari erano via, fuori casa dal primo pomeriggio e, al rientro, la sorpresa: casa a soqquadro, appartamento svaligiato e danni. Ma anche un elemento importante in mano alle forze dell’ordine che stanno indagando sul caso.

Elemento non da poco, perché si tratta del volto di uno dei ladri — due, presumibilmente — parte del commando entrato in azione, composto da professionisti esperti, che sapevano dove mettere le mani e che, peraltro, non si sono fatti particolari problemi a mostrare volto e abbigliamento all’impianto di videosorveglianza prima di “spegnerlo” a modo loro, cioè sradicandolo dal muro e gettandolo nei sanitari della casa; poi, l’apertura dei cancelli con un filo di ferro, le tapparelle alzate e via, dentro all’appartamento.

Un colpo da pochi minuti, andato a segno con danni all’abitazione, oltre al maltolto. Un’azione durata un attimo, in pieno giorno, in una zona della città già colpita in passato da vere e proprie ondate di furti: ladri in batteria che hanno preso di mira la zona Sud del capoluogo.