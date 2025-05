Dodgeball per gli studenti dell’IC Frattini, Leggiuno domina il torneo

Per il secondo anno consecutivo la palestra della scuola secondaria di Caravate ha ospitato il torneo di dodgeball aperto alle scuole che fanno parte dell’Istituto Comprensivo “Frattini”. L’occasione di una sana competizione sportiva che si è aperta con la sfilata dei giovani atleti sulle note dell’Inno del Dodgeball, con genitori, insegnanti e sostenitori presenti all’evento.

In campo si sono sfidate le classi quinte delle scuole primarie di Caravate, Leggiuno, Monvalle e Sangiano impegnate in un girone all’italiana: ogni classe è stata divisa in due squadre che hanno incontrato tutti gli avversari per stabilire i punteggi determinanti per la disputa di due semifinali e una finale.

Le partite, della durata di 4 minuti ciascuna, si sono susseguite con ritmo incalzante fino all’ultimo match, che ha visto scendere in campo entrambe le formazioni di Leggiuno: i ragazzi della stessa classe si sono sfidati quasi increduli, ma dimostrando un ottimo spirito di gioco.

Ha trionfato la squadra di “Leggiuno 1” della Scuola Primaria “Riva” che ha conquistato l’ambito trofeo d’Istituto.

La competizione però ha avuto quest’anno un ulteriore sviluppo, infatti si è deciso di sfidare l’Istituto Comprensivo di Cuveglio, coinvolgendo la classe 5a di Cuvio. In palio un altro trofeo, i ragazzi leggiunesi si sono confermati nuovamente campioni.

Calorosi i ringraziamenti ai comitati dei genitori delle scuole coinvolte e a tutti i sostenitori dei diversi comuni che, con il loro contributo, hanno permesso l’acquisto di magliette, stendardi e premi.