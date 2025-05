Due allontanamenti disposti dalla Polizia di Como ubriachezza e molestie in centro

Prosegue l’azione della Polizia di Stato di Como contro i comportamenti molesti in centro città. Nella serata di ieri, gli agenti hanno emesso due ordini di allontanamento a carico di altrettanti soggetti trovati in condizioni psicofisiche precarie, dovute all’abuso di alcol, e responsabili di disturbare la quiete pubblica.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 20.40 in via Giulini, dove una volante è intervenuta su richiesta del 112 per supportare il personale sanitario del 118, ostacolato dall’atteggiamento violento e ingiurioso di un 35enne rumeno residente a Como. L’uomo è stato denunciato a piede libero per ubriachezza molesta e sanzionato con l’ordine di allontanamento dal centro.

Poco dopo, alle 22.20, un secondo intervento in via Perego ha portato alla denuncia di un 39enne originario di El Salvador. Nonostante il richiamo degli agenti, l’uomo ha continuato a infastidire i passanti, costringendo la Polizia a portarlo in Questura. Anche per lui è scattata la denuncia per ubriachezza e l’allontanamento dalla zona.