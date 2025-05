Foto di fine corso: gli studenti di infermieristica dell’Insubria in posa dopo l’ultima lezione in aula

È stata l’ultima lezione in aula quella di oggi, lunedì 12 maggio, per gli studenti del percorso triennale universitario di infermieristica all’Università dell’Insubria. L’ateneo ha pubblicato il momento conclusivo del percorso d’aula nel suo profilo social.

Dopo tre anni anni passati insieme, gli aspiranti sanitari sono chiamati a imboccare strade diverse e a entrare nelle diverse corsie degli ospedali per il tirocinio, sancendo di fatto l’ingresso nel mondo di un lavoro che hanno scelto e in cui credono. Si ritroveranno alla laurea, in novembre.

Le ultime lezioni nelle aule dell’ateneo sono state vissute con un pizzico di nostalgia, per un periodo trascorso tra impegni accademici e occasioni di svago.

La foto di rito di fine corso vuole cristallizzare un momento che verrà ricordato in futuro, nei momenti di difficoltà ma anche in quelli di sfide motivanti. Tre anni passati in fretta che la foto manterrà vivi nella memoria.