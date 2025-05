Il Team Undici brilla nel mondiale Supermoto con Schmidt e Ulman

NOTIZIARIO UISP del 28 maggio 2025

SUPERMOTO – Il Team Undici al Mondiale: Schmidt vince la S1GP, Ulman 1° della Rookie Cup

Grande impresa del pilota Marc Reiner Schmidt e bellissima prestazione anche del giovane Jan Ulman al GP della Sardegna lo scorso week end, il 10 e 11 maggio, sulla pista di Tramatza.

Schmidt nonostante l’infortunio a un piede che lo ha costretto a correre in difesa, si è qualificato

comunque secondo e salito sul terzo gradino del podio nella gara del sabato. Poi ha dimostrato tutta la sua classe e la sua grinta vincendo le due manche della domenica, sia la Fast Race sia la Super Final, e trionfando cosi nel Gran Premio, dimostrando come sia meritato il numero 1 sulla sua moto e la tabella rossa da leader del Campionato.

Così come ha nelle sue mani la tabella rossa della Rookies Cup un altro pilota Team Undici, ovvero Jan Ulman, la promessa della Supermoto che affianca il Campione del Mondo e che ha vinto appunto la gara dei Rookies e si è anche classificato al quinto posto assoluto della S1GP, altro notevole risultato.

Quindi en plein per la squadra di Gemonio affiliata alla Uisp, con entrambi i piloti Team Undici al top del Mondiale Supermoto, davvero risultati che ripagano del lavoro e del grande impegno per ottenere il massimo.

VEDANO OLONA – Karate per tutti

Domenica scorsa, alla Festa dello Sport di Vedano, la Vela Asd di Vedano Olona ha proposto un’esibizione di karate sul tema “karate per tutti e per tutte le età, in particolare per le persone che presentano fragilità”. Ha partecipato anche il gruppo di atleti meno giovani del maestro Paolo Busacca del Csk di Busto Arsizio.

Presente anche il maestro settimo Dan Harry Bursich e la presidente di Uisp Varese Rita di Toro. Premiati due atleti di Vedano Olona che si sono distinti durante l’anno: Edoardo Bursich e Barbara Schieppati.

PATTINAGGIO A ROTELLE – Grande festa con Italia Skating

Sabato 17 maggio, con una grande festa, alla presenza del responsabile del settore in Lombardia Paolo

Otazzi, si è conclusa la fase dei campionati regionali organizzata da Italian Skating Saronno, asd di pattinaggio a rotelle affiliata alla Uisp. E’ stata una bellissima giornata di sport, a cui hanno preso parte più di 140 atleti. Un grande grazie a Isabella Pahontu, Stefano Zaffaroni, Francesco Rancati, Gianluca Moro, l’infermiera Diana e il presidente Airan Castillo.

