A Porto Ceresio l’estate ha una marcia in più: inaugurato il nuovo tratto del lungolago

Inizia con una bella novità la stagione estiva 2025 di Porto Ceresio. Questa mattina, con quasi due mesi di anticipo sulle previsioni, è stato inaugurato il nuovo tratto di lungolago, che unisce i giardinetti di fronte alla stazione al primo lotto verso piazzale Pozzi, concluso l’anno scorso ma senza taglio del nastro, a causa del lutto che aveva colpito il paese per la scomparsa di Monica Bruttomesso.

Con il nuovo tratto la passeggiata a lago raggiunge ora la lunghezza di due chilometri, e Porto Ceresio guadagna ulteriore attrattività, sfruttando il suo affaccio sul lago. «Sono molto contento che si sia riusciti ad anticipare l’apertura e l’inaugurazione che erano previste per il mese di luglio – dice il sindaco Marco Prestifilippo – In questo modo la nuova passeggiata sarà il fiore all’occhiello della nuova stagione che ci auguriamo porti tanti visitatori a Porto Ceresio. Oggi è un giorno importante per la nostra comunità, ma anche per il circondario. Abbiamo inaugurato un’opera che non è solo un intervento di riqualificazione di una parte del paese, ma un simbolo concreto di una visione di paese condivisa: quella di un paese che crede in sé stesso, che investe sulla qualità della vita, che valorizza il proprio patrimonio paesaggistico e culturale e lo fa in maniera organica realizzando un’opera pubblica strategica che da subito abbiamo considerato una priorità».

Inserita nel programma elettorale di Prestifilippo e della sua lista Porto Ceresio On, l’idea dell’allungamento del lungolago è stata perseguita con determinazione in questi anni e a crederci c’è stata anche Regione Lombardia, che ha contribuito all’intervento (costato 525mila euro) con un contributo di 65mila euro: «E’ un progetto importante, perché, come ho detto all’inaugurazione, è uno spazio restituito alla cittadinanza con un progetto curato, inclusivo, sostenibile. E non a caso ho usato la parola restituire, perché anche storicamente in passato questa sponda di lago era un luogo vissuto da cittadini e turisti. L’incarico per la progettazione di quest’opera all’architetto Andrea Lui, che ringrazio, è stato il primo atto ufficiale della nostra amministrazione e oggi è una realtà di cui tutti possiamo godere, portoceresini e non».

All’inaugurazione tanti cittadini, associazioni del territorio e molte autorità, a conferma del valore riconosciuto di un investimento che punta a valorizzare il comune di Porto Ceresio ma tutto il territorio circostante: c’erano i consiglieri regionali Samuele Astuti, Francesco Licata ed Emanuele Monti, il presidente dell’autorità di Bacino Massimo Mastromarino e il presidente della Comunità montana del Piambello Paolo Sartorio, sindaci dei comuni vicini, ed ex sindaci di Porto Ceresio. A tagliare il nastro insieme al sindaco Antonia Plebani in Buzzi, madrina della Famiglia Ceresina.

Prestifilippo ha ringraziato tutti: «Grazie per aver voluto essere qui con noi oggi, a dimostrazione che Porto Ceresio non è solo il nostro comune, bensì un punto di approdo e un affaccio sul lago per l’intera Valceresio e per il Varesotto. Un ringraziamento sincero va anche a chi ha preceduto questa Amministrazione: agli ex sindaci di Porto Ceresio, che hanno avviato il lungo e meritevole percorso di trasformazione del lungolago, realizzando con il tempo gli altri tratti precedenti, trasformando il paese, e che hanno saputo intuire, in tempi non facili, che il turismo poteva rappresentare una risorsa fondamentale per il nostro futuro».