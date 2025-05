Inno alla Vita: a Varese un concerto benefico tra musica e solidarietà

Il 23 maggio alle 19, la Scuola Piccola England di Varese ospiterà un evento speciale all’insegna della musica e della solidarietà: il concerto benefico “Inno alla Vita”. L’iniziativa si svolgerà in Via Stadio 38 e rappresenta un’occasione preziosa per unire arte e impegno sociale.

Organizzato e promosso dall’associazione Amico Fragile ODV-ETS, il concerto vedrà la partecipazione di un gruppo di musicisti di grande talento: il flautista Paolo Toscano, il violista Toti Famiani, alla chitarra Nicoletta Fantoni e Rocco Zappone, le pianiste Paola D’Ambros ed Elisabetta Petrone, e il cornista Sergio Notarangelo.

Il costo di partecipazione prevede una donazione minima di 10 euro: l’intero ricavato sarà devoluto ad Amico Fragile ODV-ETS, un’organizzazione che si impegna a offrire sostegno sia alle vittime sia agli autori di violenza, promuovendo percorsi di recupero e prevenzione.