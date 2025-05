Nuove regole per la sosta a Laveno Mombello: per i residenti il riconoscimento sarà digitale

A partire da sabato prossimo, 17 maggio, entrerà in vigore la nuova regolamentazione della sosta nel Comune di Laveno Mombello, con l’obiettivo di migliorare la mobilità urbana, favorire l’accessibilità alle attività commerciali e agevolare i residenti.

Le nuove disposizioni riguarderanno il centro cittadino, il lungolago e le aree limitrofe, introducendo un sistema più efficiente e bilanciato di gestione della sosta, basato sulla digitalizzazione (portale online per abbonamenti e registrazione targa per beneficiare sconti residenti) e su agevolazioni specifiche per i residenti.

Tra le principali novità:

 Suddivisione in aree di sosta centrali e periferiche identificate da colori differenti

 Sosta gratuita di 10 minuti nelle aree centrali per brevi commissioni e di 1 ora nelle aree periferiche

 Nei parcheggi periferici (Gaggetto e via Pirinoli) sosta sempre gratuita per i residenti e tariffe ridotte e giornaliere per i non residenti

 Tariffe agevolate per residenti (€0,50/h contro €1,50/h per i non residenti)

 Possibilità di abbonamento mensile online

 Obbligo di inserire la targa e nessun obbligo di esporre il biglietto

 Abolizione del vecchio bollino residente: dal 1° luglio il riconoscimento sarà digitale, tramite iscrizione sul portale online.

Dal 17 maggio al 1° luglio le verifiche saranno effettuate dalla Polizia Locale e dagli ausiliari del traffico.

Rimangono confermate aree di sosta libera nelle seguenti zone:

 Laveno, in prossimità delle aree centrali, delle stazioni ferroviarie e della navigazione (viale Garibaldi, piazza Ferrari, via Diaz, parte finale di via Gaggetto, via Miralago)

 Laveno, nel nuovo parcheggio in p.zza Cacciatori delle Alpi e via San Michele

 Cerro, in via Russolo e la parte terminale di via Pirinoli

Queste misure mirano a garantire un miglior equilibrio tra le esigenze di chi vive a Laveno Mombello e quelle di turisti e clienti delle attività locali, riducendo la pressione veicolare nelle zone più pregiate e valorizzando gli spazi pubblici.