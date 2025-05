Politica, economia e scenari futuri, Carlo Cottarelli incontra gli studenti del Keynes di Gazzada

Carlo Cottarelli è stato ospite dell’Isis Keynes di Gazzada Schianno per incontrare gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo economico. Economista di livello internazionale, Cottarelli ha trasformato l’aula magna dell’istituto in un’aula universitaria, dove si è discusso di economia, politica e attualità con uno sguardo al futuro. L’incontro rientra nelle iniziative del Programma Peses (Programma di educazione per le scienze economiche e sociali), promosso dall’Università Cattolica di Milano.

L’intervento del professor Cottarelli si è rivelato una lezione di economia politica tanto approfondita quanto accessibile. Con chiarezza e concretezza ha guidato gli studenti attraverso l’evoluzione della politica economica italiana degli ultimi cinque anni, soffermandosi sugli effetti della pandemia da Covid-19 sull’economia nazionale ed europea, e sulle scelte strategiche del Governo italiano e della BCE per fronteggiare la crisi.

Dopo una prima parte introduttiva, la mattinata è proseguita con un vivace dibattito tra gli studenti e l’ospite, toccando temi attuali come le prospettive economiche e occupazionali dell’area euro, senza trascurare le sfide e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

«Un incontro – commenta la dirigenza dell’Isis Keynes – che ha saputo coniugare contenuti di alto livello con la partecipazione attiva degli studenti, stimolando riflessione e curiosità. Un sincero ringraziamento al professor Cottarelli per la sua disponibilità e per l’impegno profuso nel rendere l’economia un sapere vivo, e complimenti ai nostri studenti per l’attenzione, la preparazione e il coinvolgimento dimostrati».