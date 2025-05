Prende il via ad Arsago Seprio il tour della prevenzione con gli specialisti dell’Asst valle Olona

In collaborazione con le amministrazioni comunali aderenti, sotto la regia della direzione socio sanitaria di ASST Valle Olona, parte una serie di attività e servizi dedicati alla promozione della salute pubblica quanto più possibile personalizzati sui bisogni rilevati nei singoli ambiti in modo da raggiungere capillarmente la popolazione e far conoscere i servizi svolti nelle Case di Comunità e sul Distretto.

Parole d’ordine del progetto: “32 comuni, un solo obiettivo: Valle Olona per la tua salute”.

Parlare di prevenzione di prossimità significa promuovere un approccio proattivo nei confronti del paziente e del contesto di vita. Questo nuovo approccio si basa sulla centralità dell’individuo nel processo di presa in carico assistenziale, portando le cure e la prevenzione presso il paziente anziché viceversa, grazie all’intervento di team mobili sanitari.

«Obiettivo della prevenzione è migliorare la qualità di vita della popolazione aumentando gli anni in salute, riducendo la mortalità prevenibile e l’istituzionalizzazione. La prevenzione agisce tramite partnership intersettoriali, l’empowerment di persone (cittadini, consumatori, lavoratori) e imprese/istituzioni, l’identificazione e rimozione di rischi (sorveglianze, controlli) e l’offerta diretta di prestazioni. Il Piano Regionale di Prevenzione ed il Piano Pandemico sono gli atti programmatici di riferimento – sottolinea il direttore socio sanitario di ASST Valle Olona, Dott. John Tremamondo – Gli interventi di promozione della salute agiscono su diversi setting (scuola, ambienti di lavoro, comunità locali, servizio sanitario), riguardano in modo differenziato l’intero corso della vita e agiscono sui determinanti modificabili dello stato di salute (ad esempio, fumo, alcol, scorretta alimentazione, sedentarietà)”.

Diversi studi scientifici hanno dimostrato l’importanza della prevenzione e della promozione della salute per ridurre l’incidenza delle malattie e la mortalità e di conseguenza i costi per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e per la società ma anche per favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita.

Malattie come il diabete di tipo 2, alcuni tipi di tumori e di demenze si possono in parte prevenire. Quasi l’80% dei casi di malattie cardiache e gli ictus possono essere evitabili se le persone sono disposte a modificare il proprio stile di vita.

In una moderna concezione di salute la sua promozione e la prevenzione devono essere incentrate su azioni congiunte di vari settori della società, principalmente sui fattori di rischio comportamentali modificabili e sui determinanti di salute sociali, economici e ambientali, senza dimenticare l’;importanza della diagnosi precoce, il ruolo cruciale delle vaccinazioni e il contrasto alle disuguaglianze.

Il progetto, che prende il via il 10 maggio ad Arsago Seprio, sarà successivamente esteso a tutti i restanti 31 comuni della Valle Olona.

Tutte le professionalità presenti sul Polo Territoriale (IFeC, Assistenti Sanitari, Ostetriche di Famiglia e Comunità, Fisioterapisti, Logopedisti e Dietisti) concorreranno alla costruzione di iniziative su misura in ogni Comune in relazione ai fabbisogni espressi, agli spazi disponibili, al periodo individuato.

Le aree di intervento del progetto saranno: cronicità e fragilità, area materno-infantile e adolescenti, promozione della prevenzione secondaria (screening).

L’evento inizierà alle ore 9.30 presso il Centro Culturale Concordia (via Concordia 4), con una serie di attività destinate a tutti i cittadini:

Attività di promozione della salute : Dalle 10.00 alle 11.00 si terranno laboratori dedicati al movimento e all’attività fisica di gruppo per le persone over 65.

Rilevazione parametri vitali: Saranno effettuati controlli sulla pressione arteriosa, la saturazione dell’ossigeno, la frequenza cardiaca e la glicemia capillare.

Indagine sui fattori di rischio : Saranno esaminati i principali fattori di rischio per patologie come fumo, obesità, sedentarietà e rischio di colpi di calore negli anziani, con l’offerta di interventi di promozione della salute e counseling motivazionale.

Counseling vaccinale: I partecipanti potranno ricevere informazioni sulle campagne vaccinali e accedere a servizi per pazienti fragili, anche tramite appuntamento.

Consulenza sui servizi attivi: Sarà offerto orientamento sui servizi disponibili nelle Case di Comunità locali.

“Offerta dedicata ai più piccoli”

Nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 15.30, l’ASST Valle Olona offrirà una serie di attività pensate per i bambini e le loro famiglie:

Consulenza e orientamento sui servizi attivi : I cittadini potranno ricevere informazioni sui servizi offerti dai consultori dell’ASST.

Screening nutrizionale e obesità infantile : Saranno disponibili consulenze su regimi alimentari corretti e screening nutrizionali per prevenire l’obesità infantile.

Sportello di orientamento per bambini: Sarà attivato uno sportello di consulenza per dubbi relativi a problematiche logopediche e neuro psicomotorie per bambini nella fascia prescolare (0-6 anni).

Screening neuropsicomotorio e linguistico: Sarà possibile accedere a screening per il corretto sviluppo neuropsicomotorio e linguistico dei bambini, con appuntamento tramite email.

Questi eventi offrono un’importante opportunità per migliorare la salute della comunità, prevenire patologie e sensibilizzare su tematiche fondamentali come l’alimentazione corretta, la vaccinazione e il benessere psicofisico.

Partecipazione Gratuita e Aperta a Tutti

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, con particolare attenzione alle persone anziane, bambini e famiglie. Per ulteriori informazioni o per prenotare appuntamenti, è possibile contattare l’ASST Valle Olona via email: pua.lonate@asst-valleolona.it.