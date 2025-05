Scontro tra due auto in via Provinciale alla Rasa, tre persone ferite

Incidente stradale in via Provinciale Rasa, all’altezza dell’uscita di via Chiusarella nella tarda serata di venerdì 9 maggio, intorno alle 23:30. Due auto, una Fiat Panda con a bordo due giovani e una Volkswagen Golf guidata da una donna, si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 con due ambulanze e un’automedica partite da Varese. Presenti anche i Vigili del Fuoco con un mezzo pesante e due pattuglie della Polizia locale, impegnate nella gestione del traffico e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Le tre persone coinvolte – un ragazzo di 18 anni e due donne di 59 anni – sono state trasportate in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese. Nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita, ma le condizioni hanno richiesto cure immediate e accertamenti approfonditi.