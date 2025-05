Shopping sul lago: ad Angera una domenica tra le bancarelle de Gli Ambulanti del Lago Maggiore

Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, il centro storico di Angera si animerà con una giornata all’insegna dello shopping all’aria aperta. Gli Ambulanti del Lago Maggiore porteranno lungo il lungolago e in piazza Garibaldi una selezione di prodotti di qualità, trasformando il cuore della città in un grande mercato a cielo aperto.

Dalle 8.00 alle 20.00, visitatori e residenti potranno curiosare tra bancarelle ricche di articoli di pelletteria, capi in cashmere, abbigliamento, calzature, bigiotteria artigianale e specialità alimentari. Un’ampia proposta pensata per soddisfare gusti ed esigenze diverse, perfetta anche per chi è alla ricerca di un regalo speciale per la Festa della Mamma.

La giornata sarà un invito a passeggiare lungo le vie e il lungolago di Angera, approfittando della cornice suggestiva e della vivace atmosfera che accompagna questi eventi. Un’occasione per scoprire eccellenze artigianali, fare acquisti e trascorrere qualche ora all’aperto, tra colori, profumi e panorami.

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale e il servizio di Polizia Locale, che hanno contribuito a rendere possibile l’organizzazione di questa iniziativa.

